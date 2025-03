Sicet Cisl insiste: Senza Osservatorio regionale diritto alla casa negato

Non ha girato intorno al problema dei problemi Roberto Taratufolo, riconfermato per il prossimo quadriennio, alla guida del Sicet Cisl di Basilicata, citando la riforma di una legge regionale di settore e la mancata convocazione – da quasi un ventennio, come ha ricordato il suo predecessore Antonio ”Tonino” Clemente”- di quell’Osservatorio che consentirebbe di realizzare una programmazione adeguata e rispondente alle attese degli interventi per il fabbisogno casa .



E invece si continua ad andare avanti senza ascoltare i sindacati di settore, come il Sicet, che hanno il polso della domanda che viene da fasce sociali deboli(giovani, anziani, disabili, immigrati e di una crescente casistica di nuove povertà). Taratufolo al IX congresso del Sicet ha insistito sul tema ” Per il diritto alla casa e all’abitare, per la difesa del territorio, presenti e propositivi a fianco della gente” e con il sostegno dei vertici della Cisl regionale e del Sicet nazionale. Ed è partito da lontano, da quella legge n.431/98 da riformare , assegnando -ha detto- alla contrattazione sindacale un ruolo esclusivo nella determinazione e nel contenimento dei valori locativi,introducendo una fiscalità di realtà svantaggio per le condiziono contrattuali e immobiliari maggiormente speculative, partendo dalla eliminazione della cedolare secca sui contratti a mercato libero e incrementando i vantaggi fiscali per gli inquilini”. Un accenno sui tanti aspetti di una questione, che continua a essere ignorata, ma che Taratufolo intende portare avanti insieme ad altre realtà sindacali. ” Per il Sicet- ha aggiunto il segretario rgionale- qualsiasi misura di politica abitativa non può prescindere , sotto il profilo delll’efficacia, dal rifinanziamento di una politica di offerta a canone sociale. Serve un piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica, finanziato strutturalmente nei bilancio pubblici nazionali e regionali, finalizzato ad aumentare l’offerte accessibile e promuovere l’inclusione sociali”. Temi sentiti in Basilcata dove emigrazione e taglio dei servizi aggravano la situazione delle fasce sociali. Eppure il Pnrr è stato cucinato in tutte le salse. Ma per la casa, altro che ‘rigenerazione’ urbana si sarebbe potuto fare di più anche in questo settore, come ha ricordato il segretario generale della Cisl di Basilicata, Vincenzo Cavallo.