Siccità: Coldiretti in presidio martedì davanti alla Prefettura di Potenza

Un delegazione di circa 50 soci della Coldiretti “esasperati” parteciperà martedì mattina, a partire dalle ore 9 e 30, ad un presidio in piazza Mario Pagano a Potenza, per chiedere “un incontro urgente al prefetto del capoluogo lucano, il suo sostegno riguardo la situazione di grave crisi in cui versa il mondo agricolo soprattutto dell’area nord della Basilicata”. Ad annunciarlo il presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani. “ Bisogna che tutte le parti interessate e già più volte interpellate prendano atto che l’emergenza non dipende tanto dalla sia pur grave crisi idrica, quanto dalla ottusa posizione assunta dalla Regione Puglia e da Acquedotto Pugliese; posizione superabile solo ed esclusivamente in seno al Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma che, però, e non ne comprendiamo le ragioni, continua a non essere convocato dal presidente Bardi. Siamo convinti – continua Pessolani – che un dialogo aperto e costruttivo con la Prefettura, e l’autorevolezza del Prefetto, a noi nota, possa offrire soluzioni valide e concrete. Inoltre, crediamo fermamente che l’esperienza e la visione della Prefettura, combinate con le testimonianze e i dati che la Coldiretti Basilicata può fornire, possano dare vita a un piano d’azione efficace per affrontare e risolvere le problematiche in questione”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.