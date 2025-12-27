Siate buoni a Natale…ma non venite alla guardia medica alle 23,30!

A Natale puoi, festeggiare con chi vuoi….ma siate buoni, non venite alle 23,30 alla guardia medica. E’ qualcosa di surreale ma ciò che raccontiamo sommariamente, a seguire, è accaduto realmente, nella tarda serata del 25 dicembre, dinanzi ad una guardia medica di un Comune della Provincia di Matera. Un paziente, non residente e giunto in paese per passare le feste natalizie con la famiglia, accusando dei dolori alla gola acuitisi in modo particolarmente preoccupante, si è recato -accompagnato da parenti- alla sede del “servizio di continuità assistenziale” per ottenere una visita e una relativa diagnosi, magari con la speranza di un suggerimento per qualche medicinale da assumere. L’errore imperdonabile che, sembra aver compiuto, è quello di esserci andata intorno alle 23,30…al punto da essere accolta dal medico (lì preposto proprio a questa tipologia di servizio), sulla porta d’ingresso della struttura con un bel rimbrotto per questa visita a così tarda ora. E -senza essere stato ancora visitato, quindi senza alcuna valutazione della serietà del problema che lo aveva spinto lì a quell’ora- si è sentito dire: “siete venuti a suonare per un mal di gola che avete da due giorni… potevate venire dalle 9 di mattina… e cosa avete fatto? Avete festeggiato!” Effettivamente, a chi verrebbe la bislacca idea di festeggiare proprio il giorno di Natale? Come è possibile che sia accaduto? Poi, sempre sostando sull’uscio, agli inopportuni avventori il medico ha avvertito che “per la visita bisogna pagare 15 euro -sottolineando che- non lo decido, io lo decide l’ASM“. E all’obiezione stupita dell’interlocutore (accompagnato da parenti): “ma perchè qualcuno ha detto di non voler pagare?“, la risposta è stata: “E no, perchè di solito scappate sempre quando sentite che dovete pagare“. Un plurale maiestatis rivolto a tutta la comunità festante vista l’ora…ma evidentemente ritenuta poco avvezza a pagare, secondo il solerte sanitario. Nella lunga interlocuzione che ne è seguita, svoltasi sempre all’esterno dell’ingresso del locale, il dottore ha reso inoltre edotti i suoi interlocutori che “il ruolo della guardia medica è anche quella di educare la popolazione”. E deve essere stata una soddisfazione per loro, saperlo! Ma, ammesso e non concesso che ciò rientri nel ruolo, non sarebbe stato il caso magari di visitare prima e poi educare? E a questo punto la domanda: “voi, vi sareste fatti più visitare da un medico che vi accoglie così infastidito e che mentre vi educa minaccia perfino di denunciare un familiare che ha cominciato a riprendere nel frattempo quella scena così surreale?’‘ Certo che no. Ed è andata a finire proprio così. Con il paziente che si è riportato a casa il proprio malanno senza il conforto di una diagnosi e il sanitario che è tornato tranquillamente dietro quell’uscio, immaginiamo sempre nella manifesta speranza che nessun altro lo disturbasse sino al mattino successivo. D’altronde in un piccolo paese chi vuoi che venga? A parte quei rompiscatole delle 23.30? Ora, nella fattispecie ci si è trovati di fronte a dei cittadini che -pur stigmatizzando l’atteggiamento subìto- hanno deciso di chiuderla lì, civilmente. Ma è giusto che ciò accada? Agli amministratori di quella comunità, a cui è stato informalmente segnalato l’episodio (che sembra per altro non essere il primo con lo stesso medico), forse la questione dovrebbe interessare per evitare che ciò si ripeta. E forse anche alla ASM. Ma, ricordiamolo, cosa dovrebbe assicurare questo servizio all’utenza? “Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) garantisce l’assistenza medica. ambulatoriale e a domicilio, durante le seguenti fasce orarie : dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni feriali; – dalle ore 10,00 del sabato o di altro giorno prefestivo alle ore 8,00 del lunedì o, comunque, del giorno successivo al festivo. Il Servizio di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili .

Il medico di guardia medica può prescrivere farmaci, per terapie non differibili, può rilasciare certificati di malattia per un periodo massimo dì tre giorni e può proporre il ricovero ospedaliero.”. Buon Natale, comunque, a tutti e che ci porti nei giorni a venire serenità e salute.