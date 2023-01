Siamo sulla stessa barca. Non solo ricordo. Ma Basta intolleranza!

Poche righe e una riflessione o, se preferite, una verità che mette a nudo tante ipocrisie. A tirarla fuori Francesco Calculli, che continua a far garrire la bandiera rossa della libertà. E dice , in un post, che occorre contrastare l’intolleranza, le posizioni preconcette che portano a pericolose derive. La Shoah è stata una delle tante catene di repressione, sfruttamento di una catena di lutti che continua a insanguinare il mondo e le ‘’minoranze’’ , sacrificate per pregiudizi o per motivi economici o strategici. Dagli ebrei ai curdi, dalle etnie asiatiche a quelle africane o a quelle amazzoniche, dai diversi nel senso pieno e diversificato del termine ai migranti. Ma per voltare pagina occorre concretezza.



GIORNATA DELLA MEMORIA : « RICORDARE NON BASTA, DOBBIAMO CONTRASTARE L’ INTOLLERANZA »

Oggi l’odio si semina contro gli stranieri venuti in Italia per lavorare o contro i rifugiati non ucraini fuggiti da Paesi in guerra. Sono diventati il capro espiatorio dei politici di estrema destra che giustificano la loro incapacità di governare e di fare gli interessi degli italiani dando la colpa a loro: agli stranieri, ai rifugiati. Questo significa che dobbiamo buttare in mare chi cerca salvezza in Italia? Fare loro del male? Sparargli? Io mi chiedo e vi chiedo: Veramente li lascereste affogare? Guardereste senza fare nulla una donna con il suo bambino, un uomo, un ragazzo che sta affogando urlando frasi razziste? Ecco: se non inorridite all’idea, non commemorate la Giornata della memoria. Ogni giorno deve diventare una Giornata della Memoria, in Italia, perché siamo vicinissimi alla situazione che ha portato allo sterminio nazista degli ebrei e dei Rom. E per sapere se esagero guardatevi intorno. Insegnante ai vostri figli la tolleranza e il rispetto, ma soprattutto insegnate che esiste un’unica razza alla quale tutti apparteniamo, ed è quella umana. ( F. Calculli)