La prima pioggia insistente di quest’ inverno , domenica 6 dicembre, e puntuale a Matera, al rione Piccianello, in via Cererie, davanti all’ingresso dell’ex pastificio Padula e poi Barilla, chiuso da 15 anni, si è formato quel laghetto che manda il traffico in tilt e con il rischio che automobilisti poco accorti restino bloccati. Per fortuna sul posto intervengono i Vigili del Fuoco e forze dell’Ordine a bloccare il traffico e a rimediare, con un po’ di pazienza all’inconveniente, che si ripete puntuale da 40 anni e passa. Un problema ”tecnico” di adeguamento al sistema di raccolta delle acque piovane. Così come è tubazioni e tombini non ce la fanno e se ci sono erbacce che intasano le cose si complicano. La questione è stata ampiamente segnalata alle Amministrazioni che si sono susseguite ma finora nulla.

Residenti e cittadini avevano sperato che si fosse provveduto, con un po’ lungimiranza, nel periodico piano delle opere pubbliche o nel bando periferie, i cui lavori stanno interessando solo un versante di Piccianello- nell’area compresa per chi viene dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno tra la parte sinistra di via Marconi e via Nazionale. Ma finora nulla. Attendiamo l’anno nuovo progetti e impegni di spesa nei tempi e nelle modalità che si riterranno più opportuni.