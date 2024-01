Si voterà l’8 e 9 giugno per Europee, regionali e comunali

Le agenzie di stampa nazionali, come l’ANSA, hanno diffuso la notizia che ci sarbbe una bozza di decreto legge in materia di elezioni atteso per oggi in Consiglio dei ministri con cui si stabilirebbe che si andrà (tranne la Sardegna) verso l’Election day, ovvero la unificazione in una sola tornata (l’8 e il 9 giugno prossimi) del voto relativo alle consultazioni europee, regionali e comunali. Lo stesso provvedimento stabilirebbe che potranno candidarsi per un terzo consecutivo mandato i sindaci dei Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila, dove ora vige il limite di due mandati di fila, e modificherebbe l’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, eliminando il limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti. Nel caso questa notizia venisse confermata, consentirebbe ai partiti della varie coalizioni di avere più tempo a disposizione per dirimere le attuali posizioni.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.