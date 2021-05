Ancora un incidente sul lavoro nelle campagne della Basilicata. E questa volta in contrada Salice di San Mauro Forte ( Matera). Per cause in corso di accertamento il trattore cingolato condotto da Armando Rocco Mita di 48 anni si è ribaltato. Per l’uomo, che stava effettuando lavori nel terreno di un’ altra persona, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dell’eliambulanza. Sul posto i Carabinieri, funzionari dell’Ispettorato del Lavoro e il magistrato per le verifiche del caso, oltre ai Vigili del Fuoco. Riflessioni inevitabili, dopo l’ennesima morte bianca sul lavoro, in tema di sicurezza . E in una regione che, a causa dell’orogenesi territoriale, favorisce e non poco incidenti e infortuni.