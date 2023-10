Si ribalta con l’auto. Soccorsa dai Vigili del Fuoco

Tanto spavento, per un incidente, che ha visto la sua auto finire fuori strada ribaltandosi. E’ quanto è accaduto a una signora 30 che percorreva la strada provinciale n.15 in territorio di Montescaglioso ( Matera). Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che l’hanno soccorsa, liberandola dalle lamiere. Poi il trasporto della donna in ospedale a Matera in eliambulanza, per le cure del caso.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di oggi, alle ore 08.50 circa, le squadre Vigili del Fuoco . dei distaccamenti di Tinchi e di Ferrandina sono intervenute, sulla S.P. 15 al km. 4+100, nel comune di Montescaglioso per un incidente stradale.Una Fiat Punto di colore Celeste, con a bordo una signora di 30 anni di Pomarico, è uscita fuori strada ribaltandosi.

La conducente, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata soccorsa dalle squadre dei vigili del fuoco. poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto con ambulanza ed elisoccorso, mezzo quest’ultimo, con il quale è stata trasportata presso il nosocomio Madonna delle Grazie di Matera.