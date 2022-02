Non meravigliatevi. Ma puo’ accadere che il vento possa fare ribaltare anche un camion carico di cemento. E’ accaduto in una delle curve della vecchia statale Appia che conduce a Laterza, dove un camion, adibito al trasporto di cemento, si è ribaltato finendo fuori strada . Illeso il conducente, che è stato, comunque trasportato in osservazione all’ospedale. Il mezzo aveva poco prima caricato 500 quintali di cemento da un impianto cementiero ed era ritorno in direzione Matera. Qui la ”corrente” di Eolo (dio dei venti, nella mitologia greca) ha impattato nel mezzo in curva, carico di strati di cemento in movimento, portando il mezzo fuori strada che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti mezzi dei Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. il traffico subirà rallentamenti, per consentire lo svuotamento del mezzo e la successiva rimozione del veicolo.