Si ribalta camion con balle foraggio. Ferito conducente

Per cause da accertare un autoarticolato si è ribaltato lungo la statale 7 ”Appia” per Laterza ( Taranto), che trasportava 42 balle di foraggio. Ferito il conducente del mezzo, che è stato trasportato in ospedale a Matera. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco, della Polizia Locale e tecnici del Soccorso Aci e la squadra Anas per la pulizia stradale, intervenuta a causa dello sversamento di olio e carburante dall’autoarticolato.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 14:00 circa (di sabato 8 giugno ndr) la squadra della della Sede Centrale di Matera è intervenuta sulla S.S. 7 al km. 584+200 in direzione Laterza, a causa del ribaltamento su strada di un autoarticolato che trasportava 42 balle di foraggio.

Il conducente, un uomo di 39 anni, residente a Taranto, ferito, è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, .

Sul posto presenti 118 e Polizia Locale oltre che i tecnici del Soccorso Aci e la squadra Anas per la pulizia stradale, intervenuta a causa dello sversamento di olio e carburante dall’autoarticolato.

Al fine di garantire la viabilità del tratto di strada, Ii traffico, in attesa di terminare le operazioni di messa in sicurezza, è momentaneamente veicolato dagli agenti della Polizia Locale.