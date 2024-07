Si ribalta autofurgone. Illeso conducente

E’ andata bene al conducente di un autofurgone cassonato, che è finito fuori strada per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco per gli interventi del caso. L’episodio si è verificato a Matera, in via Carlo Levi, a ridosso della chiesa di Sant’Antonio. L’uomo, uscito illeso dall’incidente, ha rifiutato le cure del 118. Sul posto sono intervenuti anche Polizia locale e Carabinieri.



la nota dei vigili del fuoco

Alle ore 14:25 circa, la squadra della Sede Centrale del Comando di Matera è intervenuta in via Carlo Levi a Matera, per soccorrere un cittadino senegalese di 27 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un autofurgone cassonato.Il mezzo che proveniva dalla zona sud in direzione chiesa di Sant’Antonio è rovinosamente finito fuori strada sul lato destro, in curva.L’autista, che a detta sua era l’unico occupante del veicolo, apparso illeso, ha rifiutato le cure cure dei sanitari del 118 presenti sul posto insieme alla Polizia Locale di Matera e agli agenti dei Carabinieri.