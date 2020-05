La contagiosa ventata di ottimismo di Antonio Serravezza, abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno e ad auspicare che si riempia fino all’orlo, è quello che ci vuole per affrontare la fase 2 che dovrebbe portarci gradualmente verso la normalizzazione. Ma calma e gesso. E se una ordinanza regionale in materia, per le attività produttive che riaprono, a firma del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi giunge dopo la mezzanotte, significa che quel bicchiere rischia di riempire di succhi da travaso di bile. Ma come si fa a mettersi in regola poche ore prima delle riaperture delle attività e con tutti i limiti burocratici del BelPaese e la carenza di liquidità che sappiamo? Interrogativo spontaneo. E come la mettiamo se Matera non ha ancora una residenza dedicata per ospitare le persone contagiate, per evitare che il covid 19 contamini tutta la famiglia come è accaduto per un minore ? Nulla sarà come prima? Forse , non sappiamo in che misura e se ci saranno svolte radicali quanto a stili di vita, consumi, ambiente e geopolitica globale. Arriveranno tanti quattrini dall’Unione europea ma attenti ai ”forchettoni” come si diceva negli anni Cinquanta e in loco alle grinfie malavitose e usuraie, sempre in agguato. E allora i destini e le fortune di ciascuno di noi tornano al senso di responsabilità e all’impegno che vorrremo e riuscire a profondere nella fase di ripresa. Fare il massimo per andare avanti. Non è facile, sapendo che il nostro Paese non ha attuato- e nemmeno in questa fase- un briciolo di innovazione, di riforme per renderlo moderno e competitivo. Sù coraggio e un brindisi all’ottimismo con il sorriso beneagurante di sempre di Antonio Serravezza.



PRONTI AI BLOCCHI DI PARTENZA

Sono un tipo che, per natura, tende a sdrammatizzare con una battuta, una frase, un sorriso, momenti particolarmente tesi e difficili in ogni ambito di azione: in famiglia, a lavoro, in un gruppo, durante un viaggio. E’ così, più o meno, da sempre. Bene, ieri sera dopo le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualcosa è cambiato e mi sono seriamente preoccupato come forse non mi capitava dai terribili fatti dell’11 settembre 2001 quando per lavoro mi trovavo dall’altra parte dell’Oceano. Ieri, in diretta tv, ho preso infatti coscienza, in maniera chiara e netta, che qualcosa di importante succederà nella vita di tutti i giorni di tutti noi. Questa storia del virus a corona è qualcosa che molto probabilmente cambierà le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre priorità da qui a molti anni a venire. Sicuramente già da lunedì 18 maggio 2020. Forse ancora non siamo ben consapevoli delle possibili conseguenze nel lungo periodo in caso di un nuovo lookdown. Da oggi quindi non è più il momento delle battute ma è il momento della serietà, della responsabilità e della voglia di dare un contributo a superare questa ulteriore fase di emergenza che è anche locale. Per la nostra città, per il nostro territorio, per il nostro Sud Italia anzi per tutta la nostra grande e bella Nazione.



Il 18 maggio è e deve essere il nostro primo vero nastro di partenza, che ciascuno di noi deve porsi: nessuna scusa, nessuna interpretazione, nessuna leggerezza, deve essere la nostra dottrina giornaliera nel tentativo di contenere il contagio e vivere con tranquillità la nostra vita giornaliera. Diamoci una mano tutti quanti, non sono tempi di polemiche, ma è il momento dell’unità e della responsabilità di ognuno di noi. Da lunedì 18 maggio saremo noi gli unici arbitri della nostra vita, rispettando le disposizioni governative. Sono fiducioso della nostra comunità di Matera!”