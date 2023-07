Si provveda: Strisce ”scomparse” in via San Vito e dintorni

E l’urgenza c’è tutta trattandosi della sicurezza di quanti , pedoni e automobilisti, che percorrono via San Vito, la trafficatissima strada di accesso e di uscita che porta a Matera – all’incrocio con via Marconi e via San Pardo (rione Piccianello) e lungo la statale Appia ai comprensori pugliesi. E, in questo periodo, particolarmente, la strada è utilizzata da cittadini e turisti che devono raggiungere la Cava del Sole per i concerti del Sonic Park Matera, utilizzando i marciapiedi e la pista ciclabile che vanno ripuliti dalle erbacce, come abbiamo già segnalato all’assessore all’ambiente nel finesettimana. A questo problema se ne aggiunge un altro, ormai cronicizzato, che rìguarda la scomparsa delle strisce. I rischi di investimento di pedoni ci sono tutti e le immagini sono eloquenti. Del resto il mancato rifacimento della segnaletica è una vecchia nota dolente, passata oltre…l’attesa della priorità per la segnaletica davanti alle scuole del settembre scorso. L’assenza di segnaletica davanti al mercato ortofrutticolo, in particolare, è causa di brusche frenate e di investimenti, come accaduto in passato. E’ un punto a rischio…ma almeno le strisce vanno ripristinate. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale perchè provveda celermente, dopo un sopralluogo nel quartiere e lungo via san Vito.