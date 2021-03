Ne diamo puntualmente notizia, con anticipo, e al primo ”ciak” per l’avvio delle riprese di un film, come abbiamo fatto con la intreprendente e originale sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni https://giornalemio.it/cinema/brrr-ce-chiatron-parte-veloceee-imma-tataranni-2/ ma quanto a utilizzare per fini turistici un tour organizzato siamo alle generiche ”buone intenzioni”, che non hanno ricadute concrete sul mercato delle vacanze. Fatta eccezioni per i lodevoli tour organizzati da alcune agenzie e guide turistiche professionali, con pacchetti dedicati. Poi il nulla o quasi, aldilà dei ricordi e di quanto si può trovare in libreria o sui portali web. La prova? Si parla e si continua a parlare di un museo del cinema e di itinerari dedicati, con la disponibilità di quanto è rimasto (custodito e se dove?) da precedenti produzioni.



A Pasqua, per esempio, siamo alle solite, aldilà delle chiusure per covid,con l’assenza almeno delle croci per simboleggiare su Murgia Timone (sì lo stesso comprensorio devastato dagli investimenti di valorizzazione turistica) i luoghi del Golgota, rappresentati dal Vangelo Secondo Matteo e da The Passion per esempio. E non veniteci a parlare di fruizioni virtuali, che non sostituiscono e stimolano poco le esperienze reali. Servono professionalità e progettualità sul campo per strutturare anche questo settore tra le potenzialità da mettere a punto in quel concetto vasto di turismo sostenibile. Attendiamo fatti aldilà delle chiacchiere e delle chiacchierate webinar. Le riflessioni di Antonio Serravezza in relazione alla seconda serie di Imma Tataranni, che vede all’opera anche attori, attrici e professionalità materane come Geo Coretti, Lia Trivisani, Nando Irene, Carlo De Ruggieri e altri sono una risorsa da mettere a valore se il concetto di ”set naturale” si affianchi a quello di città del cinema”. Per ora solo voci, buone intenzioni, contatti. Attendiamo fatti e progetti e gestioni seri, che abbiano continuità e che non finiscano nei tanti pozzi virtuali dei vicinati dell’inconcludenza.

CIACK SI GIRA… UN TOUR TRA I LUOGHI DI FILM CELEBRI

Tra i tanti itinerari in elenco ce n’è uno che porta a piedi alla scoperta dei luoghi dove sono stati girati alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema a Matera. Sì perché il cineturismo è un modo, oggi di tendenza, per rivivere scene di grandi capolavori del cinema. Il territorio materano, forgiato con il lavoro duro e ostinato delle sue genti, si è prestato nel cinema italiano e internazionale d’autore all’ambientazione di storie drammatiche, di esistenze tormentate, di intense passioni. La città con i suoi rioni Sassi, il Parco della Murgia materana con la sua Gravina hanno sempre esercitato un fascino particolare su grandi registi. Negli ultimi anni la nostra città è anche diventata un palcoscenico per importanti e di successo fiction televisive.



Dopo la fiction “Le sorelle” di Rai 1 con protagoniste Loretta Goggi, Anna Valle e Anna Caterina Morario ecco la fiction “Imma Tataranni – sostituto procuratore”. Ambedue hanno riscontrato un gran successo di pubblico tant’è che da ieri sono iniziate le scene di altri otto episodi di Imma Tataranni, magistrata, mamma e moglie, fan delle mozzarelle che non mancano mai a tavola con il buon pane di Matera, sia a pranzo che a cena. L’interpretazione è della rossa Vanessa Scalera che, con la sua capigliatura, il suo abbigliamento e le immancabili borsette, non può essere vista come una simpatica signora imperfetta che ha dato un’impronta al suo personaggio che ha fatto innamorare milioni di spettatori. Il suo regista Francesco Amato, ha trovato il palcoscenico giusto e adatto dove ribaltare le storie che raccontano a puntate i libri commedia gialla di Mariolina Venezia. La personalità del magistrato è fuori dagli schemi rigidi di un personaggio abituati a vedere sul piccolo schermo e piace molto sia alla platea maschile che femminile.



Ma l’ombra della rossa protagonista non poteva essere che la nostra attrice materana Lia Trivisani che sin dal primo ciack è la coach durante tutte le riprese. Oggi, anche se l’aria era frizzantina, sono iniziate le riprese nella storica Piazza San Giovanni, bella e silenziosa. Causa pandemia pochi curiosi e con molta attenzione alle regole di sicurezza. Le otto puntate le rivedremo comodamente seduti in poltrona il prossimo autunno.