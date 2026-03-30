Si è svolta a Calvello (Pz) l’Assemblea regionale delle Pro Loco Epli lucane

“Si è svolta a Calvello sabato scorso l’assemblea regionale delle Pro Loco Epli lucane associate alla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps nella suggestiva sala conferenze del Convento Santa Maria de Plano grazie all’ospitalità del Comune di Calvello.” E’ quanto riportato in una nota in cui si legge che “L’assemblea all’unanimità ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno precedente e le linee programmatiche della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps per l’anno appena iniziato. Soddisfazione è stata espressa da Rocco Franciosa Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, il quale ha dichiarato “ringraziamo le Pro Loco per il costante sostegno e la calorosa partecipazione segno di stima e di ammirazione per il lavoro che come Rete stiamo portando avanti nell’interesse delle nostre associate per la crescita sociale, culturale e turistica dell’intero territorio lucano ove siamo presenti con una qualificata rappresentanza che testimonia la crescente attenzione che attiriamo grazie all’impegno che quotidianamente offriamo con l’assistenza, il coordinamento e la rappresentanza. Ringraziamo la Regione Basilicata, l’Anci Basilicata e l’Apt Basilicata e tutti gli altri Enti con cui collaboriamo per il supporto che ci stanno offrendo – ci tiene a rimarcare Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata – utile per crescere e migliorare nell’interesse del sistema Pro Loco lucano e per lo sviluppo turistico del territorio lucano”. Volontari Pro Loco: custodi di storia e tradizioni, promotori di turismo e territorio per lo sviluppo turistico della Basilicata è stato il tema dell’Assemblea annuale della Rete Ente Pro Loco Basilicata promossa con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, dell’Anci Basilicata e del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese con cui Epli ha un protocollo d’intesa, ed in collaborazione con la Pro Loco Calvello presieduta da Rocco Di Grazia e il Comune di Calvello che ha fatto pervenire i saluti di benvenuto del Sindaco Anna Cantisani e dell’Amministrazione comunale tramite il vicesindaco Pino Palazzo, a cui si sono aggiunti i saluti del Presidente dell’Anci Basilicata Gerardo Larocca, della Direttrice dell’Apt Basilicata Margherita Sarli e dell’Assessore regionale all’Agricoltura Carmine Cicala. Dopo la relazione del segretario regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Gaetano Vitale che ha illustrato il bilancio consuntivo dell’anno 2025 approvato all’unanimità dall’assemblea sono intervenuti Carmela De Vivo Portavoce del Forum Terzo Settore Basilicata e Giannino Romaniello Presidente Csv Basilicata che hanno espresso gratitudine ed apprezzamento per l’attività che le Pro Loco svolgono nei territori. In particolare la Portavoce del Forum Terzo Settore Carmela De Vivo si è soffermata sulla legge regionale “Norme di Sostegno e promozione degli Enti di Terzo Settore lucano” approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata auspicando che ci siano gli atti conseguenti e che si proceda all’istituzione dell’apposito capitolo di spesa nel Bilancio regionale. All’assemblea sono intervenuti anche Maria Teresa Romeo vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Pisticci, Franco Tornese consigliere regionale Ente Pro Loco Basilicata e vicepresidente Pro Loco Marconia, Giovanni Moreno consigliere regionale Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Laurenzana, Marilena Gallo componente Collegio Probiviri Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Roccanova, i quali hanno espresso compiacimento per l’attività che si sta svolgendo auspicando un aumento del fondo Pro Loco tramite Apt Basilicata da parte della Regione Basilicata per sostenere maggiormente l’impegno dei volontari nell’attività e nella gestione delle sedi attive sul territorio lucano. Presenti una rappresentanza delle associazioni lucane affiliate alla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps: l’Associazione Alba di Marsicovetere rappresentata dalla Presidente Isabella Briglia e l’Associazione Enotria Felix di Pisticci rappresentata dal dirigente Pietro Calandriello, i quali hanno espresso tutto l’orgoglio di far parte della Rete Epli Aps e di collaborare a livello regionale con la Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps. Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati il protocollo sottoscritto dalla Rete Epli Aps con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Bando di Servizio Civile Universale che vede coinvolte numerose sedi Pro Loco lucane per oltre cinquanta volontari assegnati. Dopo l’Assemblea i presenti accompagnati dal Presidente Pro Loco Calvello Rocco Di Grazia hanno ammirato alcuni particolari del centro storico di Calvello “Città della Ceramica” e degustato i prodotti tipici locali presso l’Albergo Ristorante “Il Volturino”.”

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