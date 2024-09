Si è spento Saverio Petruzzellis…invitava i giovani a difendere la Costituzione!

Si è spento oggi, all’età di 75 anni, Saverio Petruzzellis noto dirigente del PCI sin da giovane età (fu segretario della Fgci, nelle lotte studentesche, dal 1969 al 1973, componente della segreteria provinciale quando era segretario Rocco Collarino) e successivamente con ruoli di rappresentanza negli Enti locali (fu assessore all’urbanistica della città di Matera, è stato a lungo consigliere comunale con ruolo di capogruppo e quindi

Consigliere regionale tra il 1998 e il 2000). E’ stato per lunghi anni capo ufficio stampa della Provincia di Matera, dal 2015 al 2022 ha svolto il ruolo di Presidente dell’Unitep Matera (l’università della terza età e dell’educazione permanente) di cui era ancora vice presidente. Circa un anno fa si era raccontato in una lunga e bella chiacchierata con Franco Martina per Giornalemio.it, in cui invitava i giovani a difendere la Costituzione: https://giornalemio.it/politica/saverio-non-dimentica-il-partito-e-invita-i-giovani-a-difendere-la-costituzione/.

Il Professore Giovanni Caserta ci ha inviato questo personale ricordo di Saverio Petruzzellis: “Quando sono entrato nel Partito comunista, nel 1969, Saverio Petruzzellis era un dirigente della Figc, cioè della gioventù comunista Lo conobbi in questa veste, e tale per me è rimasto fino ad oggi. Era il giovane, ingenuo comunista, secondo il significato originario della parola ingenuo, dal latino “ingenuus”, cioè “come fatto dentro”, naturale, spontaneo, senza incertezze, senza inutile animosità e meno che mai faziosità. Come tutti gli “ingenui” è rimasto sempre di pura fede, senza flessioni, come se indossasse il vestito a lui più confacente, mansueto e pacifico, quanto anche deciso e saldo. Era sempre gradevole incontrarlo e trovarlo sorridente e affettuoso. Subito naturale e affabile diventava la conversazione, che sempre verteva sui sogni di un mondo diverso, cui non si rinunziava, anche se se ne tracciavano tutte le amarezze e delusioni. Negli ultimi tempi sapevamo che non stava bene; ma il giovane “ingenuo” era sempre pronto a schierarsi per un mondo in cui si fosse tutti “compagni”, compresi gli ucraini e i russi, gli israeliani e i palestinesi, il Nord e il Sud d’Italia, contro la autonomia differenziata e contro il premierato, in ossequio ai dettami della Costituzione, e in ossequio alla volontà di quanti l’Italia l’avevano voluta democratica, libera e indivisibile. Sempre senza alzare la voce, come parlasse di cose ovvie e scontate.”