Si è spento ”Lello” Fiorillo un pezzo della storia di Ferrosud ai tempi di Ansaldo Breda

Per quanti, operai e tecnici, hanno vissuto la fase di crescita dello stabilimento Ferrosud spa ai tempi della gestione Ansaldo-Breda, quella delle grandi commesse e di una progettazione innovativa come il carro bimodale e altre soluzioni che si imposero a livello internazionale, il nome di Raffaele Fiorillo fa parte dell’album di famiglia che ha viaggiato sui binari della produttività. E Fiorillo, scomparso a 67 anni, a causa delle complicanze di un incidente stradale, era tra quelli che apprezzava Ferrosud per la ”alta professionalità delle maestranze,come ci ricorda il collega Giovanni Scandiffio, cognato di Lello, andato in pensione due anni fa dopo aver ricoperto ruoli dirigenziali nelle gestione del personale. Un pezzo di storia di un settore importante per il futuro del Belpaese.

