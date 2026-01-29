Si dimette il vice sindaco di Montescaglioso Rocco Oliva che rimane in consiglio.

Ora è arrivata la decisione definitiva ed ufficiale del passo indietro da Vice sindaco di Montescaglioso, da parte di Rocco Oliva (esponente di Forza Italia), ma lo aveva già preannunciato con un post del 7 novembre 2025 sul proprio profilo facebook. Scrisse, infatti, in quella data:”Cari amici montesi. Iniziava con queste parole, nel lontano 2016, il mio primo comizio e l’avventura politica. Avventura che grazie al sostegno di tanti cittadini mi portava (e mi onorava) ad essere per ben 2 legislature il Vice Sindaco di questa Città.

Tante battaglie, tanto lavoro portato avanti e tanti risultati raggiunti in questi anni, ci hanno permesso e permettono anche oggi, di cambiare in meglio la nostra bella Città.

Accade tuttavia, come a molti di noi, che nella vita le prospettive professionali e gli obiettivi cambino.

E infatti negli ultimi mesi le nuove sfide professionali mi hanno portato a fare un’importante e profonda riflessione su quello che desidero in futuro. Il mio silenzio amministrativo e la mia assenza in questo periodo, sono legati principalmente al bisogno di prendere una pausa temporanea dalla politica e per interrogarmi sull’opportunità di occuparmi ancora della cosa pubblica in un momento in cui le energie e la lucidità necessarie vengono meno.

Non mancherà sicuramente il mio supporto al grande gruppo dell’Amministrazione e al Sindaco con i quali in questi anni è stato costruito tanto.” Ma tutto ciò non si era tradotto nelle settimane successive in nessun passo conseguenziale ufficiale. Sino ad oggi in cui, sempre dal suo profilo social, ha annunciato di aver “protocollato la lettera di dimissioni” ma solo “dalla carica di Vicesindaco“, nel mentre conferma la “volontà di restare Consigliere comunale, per onorare fino in fondo il mandato ricevuto dagli elettori“. Dimissioni da “secondo cittadino” che apparentemente non sembrano essere determinate da screzi con il “primo cittadino” o con pezzi di maggioranza. Vedremo se davvero è così. A seguire il post integrale di Rocco Oliva. “Questa mattina ho protocollato la lettera di dimissioni dalla carica di Vicesindaco del Comune di Montescaglioso che con questo post rendo pubbliche.

Con il cuore colmo di gratitudine e senso di responsabilità, con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di Vicesindaco del Comune di Montescaglioso.

È una decisione maturata nel tempo, frutto di una riflessione profonda e personale, legata alla volontà di intraprendere nuovi progetti di vita e nuovi percorsi aziendali e familiari, che oggi richiedono un’attenzione e una presenza non più pienamente compatibili con il ruolo istituzionale ricoperto.

Desidero ringraziare sinceramente il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e tutta la struttura amministrativa per il cammino condiviso, per il confronto leale e per la fiducia che mi è stata accordata in questi anni di servizio alla città.

Un ringraziamento speciale e sentito va ai tanti cittadini di Montescaglioso che, anche in questi mesi, mi hanno manifestato affetto, stima e vicinanza: parole, gesti e incoraggiamenti che porterò con me e che hanno reso questa esperienza ancora più significativa sul piano umano.

Pur lasciando la carica di Vicesindaco, confermo con convinzione la mia volontà di restare Consigliere comunale, per onorare fino in fondo il mandato ricevuto dagli elettori e continuare a servire la comunità con lo stesso impegno, seppur in una forma diversa.

Nel segno della continuità e dell’amore per le tradizioni della nostra città, confermo inoltre la mia disponibilità, come ultimo atto istituzionale, a guidare e coordinare la sfilata del Carnevale di Montescaglioso 2026, evento che rappresenta l’anima popolare, culturale e identitaria della nostra comunità.

Montescaglioso resterà sempre parte di me. Continuerò a guardare al suo futuro con affetto, partecipazione e senso civico, augurando all’Amministrazione e a tutta la città i migliori successi.

Con stima, riconoscenza e profondo rispetto.”

