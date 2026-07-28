Si chiude “SOUTHWAY – Sail into the Clouds”: Matera conquista il cielo e guarda al futuro del turismo aerostatico internazionale

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo SOUTHWAY – Sail into the Clouds, il progetto internazionale che, dal 17 al 25 luglio, ha trasformato Matera in un grande laboratorio di dialogo, turismo esperienziale e cooperazione internazionale, nell’ambito del programma Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Nei nove giorni le mongolfiere hanno colorato il cielo dei Sassi, le Colline Materane e il Parco della Murgia Materana, regalando una prospettiva unica sul patrimonio UNESCO e offrendo agli ospiti provenienti da tutta Europa un’esperienza capace di unire volo, cultura, paesaggio, musica e promozione territoriale.

L’evento ha visto la partecipazione di piloti e delegazioni provenienti da Italia, Croazia, Slovenia, Spagna e Macedonia del Nord, confermando la vocazione internazionale di SOUTHWAY e la capacità di Matera di essere luogo di incontro tra popoli, esperienze e nuove progettualità.

Tra gli appuntamenti più spettacolari dell’intero evento, grande emozione hanno suscitato i lanci effettuati dal team di paracadutisti professionisti proveniente dalla Croazia, guidato da Filip Vulama e composto da Amir Beširević, Marko Dekanić e Vjekoslav Barišić. I quattro atleti hanno realizzato suggestivi lanci dalle mongolfiere pilotate dagli equipaggi provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia, regalando al pubblico uno spettacolo unico che ha saputo unire due discipline del volo in un’esibizione di altissimo livello tecnico e spettacolare.

Tra gli ospiti più autorevoli della manifestazione anche Josep Maria Lladó, fondatore di Ultramagic Balloon, azienda leader mondiale nella costruzione di mongolfiere e figura che ha contribuito allo sviluppo del turismo aerostatico in alcune delle destinazioni più importanti del mondo, dalla Cappadocia al Marocco, fino al New Mexico.

Dopo aver sorvolato Matera durante i giorni di SOUTHWAY, Josep Maria Lladó ha espresso grande apprezzamento per il potenziale del territorio: “In tutte le grandi destinazioni del turismo aerostatico che conosco, come Cappadocia, Marocco e New Mexico, la presenza quotidiana di numerose mongolfiere ha generato negli anni un importante indotto economico e turistico. Matera possiede tutte le caratteristiche per diventare una delle future destinazioni europee del volo in mongolfiera. Sono rimasto profondamente colpito non solo dalla straordinaria bellezza del paesaggio, ma anche dall’elevatissima presenza di visitatori, soprattutto stranieri, che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative organizzate nelle piazze della città.”

Le serate diffuse di SOUTHWAY hanno infatti coinvolto cittadini e turisti lungo il centro storico, trasformando la manifestazione in un grande evento urbano capace di animare alcuni dei luoghi simbolo della città: Via Ascanio Persio, Piazza San Giovanni, Rione Pianelle, San Pietro Barisano, Piazza Sedile e Via Ridola, dove si è svolto il gran finale.

Ad arricchire il programma è stata anche la presenza dell’artista catalano Jordi Enrich Jorba, che ha accompagnato SOUTHWAY con la sua installazione artistica “Iglú de Vent”, un’opera immersiva capace di dialogare con gli spazi urbani e con il paesaggio di Matera. L’installazione ha trovato collocazione in alcune delle piazze che hanno ospitato il festival, diventando un punto di incontro tra arte contemporanea, architettura e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza capace di unire luce, forma e memoria. La presenza di Iglú de Vent ha contribuito a rafforzare il carattere culturale della manifestazione, trasformando ogni tappa di SOUTHWAY in uno spazio di relazione, contemplazione e dialogo, in perfetta sintonia con lo spirito di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Fondamentale è stato anche il contributo di APT Basilicata, che ha organizzato gli Educational Tour dedicati agli ospiti internazionali, consentendo loro di conoscere e raccontare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Basilicata, rafforzando così la promozione della destinazione sui mercati esteri.

Un ruolo importante è stato svolto anche dall’Ente Parco della Murgia Materana, che ha sostenuto questo primo appuntamento contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso un modello di turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio naturale.

SOUTHWAY è stato inoltre un’importante occasione di promozione per il prossimo grande evento aerostatico del Mezzogiorno.

Nel corso della settimana, infatti, insieme al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, è stata presentata ufficialmente la Puglia Balloon Cup, la prima competizione aerostatica internazionale del Sud Italia, che si svolgerà a Gravina in Puglia e rappresenterà un ulteriore passo nella costruzione di un sistema turistico integrato tra Basilicata e Puglia.

Francesco Ruggieri, Account Manager di Landing on South Italy, organizzatore della manifestazione, ha ringraziato i partner del progetto: “Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Grazie alla Fondazione Matera Basilicata 2019, al Comune di Matera, alla Regione Basilicata, alle Forze dell’Ordine, ai volontari, agli operatori turistici, agli artisti, ai musicisti, ai piloti, alle crew e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte affinché questa prima edizione diventasse realtà. Grazie ad APT Basilicata, che attraverso gli Educational Tour ha permesso ai nostri ospiti di conoscere una Basilicata autentica, creando nuove opportunità di promozione internazionale. Grazie all’Ente Parco della Murgia Materana per aver condiviso questo primo percorso insieme, dimostrando come sia possibile coniugare tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio e turismo esperienziale.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti gli operatori commerciali, agli artisti che hanno animato le diverse piazze della città e ai tantissimi cittadini materani che hanno accolto con entusiasmo gli ospiti internazionali. Ma soprattutto voglio dire grazie alla città di Matera”.

Ancora una volta ha dimostrato di saper emozionare chiunque la viva: dall’alto, sospesi nel silenzio di un volo in mongolfiera, o passeggiando tra i suoi vicoli, le sue piazze e i suoi Sassi. Tutti gli ospiti che hanno partecipato a SOUTHWAY porteranno con sé il ricordo di una città autentica, capace di accogliere, sorprendere e lasciare un segno nel cuore di chi la scopre per la prima volta.

“C’è poi un pensiero che custodiamo con particolare affetto. È dedicato a chi continua a camminare accanto a noi, anche nel silenzio. Perché ci sono persone che il tempo non riesce a cancellare: restano nei ricordi, nei gesti quotidiani e nelle emozioni che condividiamo. E ci piace pensare che, ogni volta che una mongolfiera si stacca da terra, porti con sé anche un frammento di quei sorrisi che continuano ad accompagnare il nostro cammino. Il successo di questa edizione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso. SOUTHWAY ha dimostrato che il volo in mongolfiera può diventare uno straordinario strumento di promozione del territorio, di dialogo tra culture e di sviluppo turistico sostenibile” ha concluso Ruggieri.

Per questo siamo già al lavoro sulla prossima edizione, in programma dal 17 al 23 luglio 2027, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di equipaggi internazionali, operatori, istituzioni e partner, affinché Matera continui ad essere un luogo dove il cielo diventa il punto di incontro tra persone, territori e storie che meritano di essere raccontate. Una programmazione avviata con un anno di anticipo consentirà di costruire un evento ancora più ambizioso, rafforzando il ruolo di Matera come capitale del turismo esperienziale e del volo in mongolfiera nel Mediterraneo.

Perché SOUTHWAY non è soltanto un festival.

È una nuova rotta che unisce territori, persone e culture, dimostrando che il cielo può diventare il luogo più bello da cui immaginare il futuro.