Si chiamava Paolo ed è morto suicida a 15 anni, un’altra vittima del bullismo e dell’indifferenza

Si chiamava Paolo, aveva 15 anni e viveva a Santi Cosma e Damiano, un comune in provincia di Latina, nel Lazio. Paolo Mendico è una delle tante vittime di una piaga sociale alla quale non riusciamo a porre fine. Le denunce dei genitori e del fratello, che chiedono verità e giustizia, quell’iter di protezione che non è mai partito anche a seguito delle ripetute segnalazioni di violenza allertate negli anni. E’ tutto rimasto in sospeso e oggi gli inquirenti indagano sulle dinamiche e sulle questioni scatenanti il suicidio. Interviene anche la procura dei minori che nel frattempo ha aperto un fascicolo per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, ex art. 580 c.p. I Carabinieri del Reparto Operativo di Latina hanno proceduto al sequestro delle apparecchiature elettroniche per risalire ad eventuali tracce di reati, oltre a sentire tutte le persone informate dei fatti. La preside dell’I.T.I. “Antonio Pacinotti”, istituto scolastico frequentato dal giovane Paolo, pare abbia respinto le accuse da parte dei familiari – secondo cui – le istituzioni scolastiche non sono riuscite a cogliere i disagi e prestare assistenza. Quelle ripetute violenze – tra i banchi della scuola – sotto gli occhi degli adulti che avrebbero dovuto captare i segnali e da educatori avrebbero potuto darne un senso più grande, più pericoloso. I genitori di Paolo hanno denunciato il primo caso di bullismo durante il quinto anno delle elementari, quando un compagno di scuola ha minacciato di ucciderlo con un cacciavite di plastica. Da lì una serie interminabile di minacce verbali, pugni, calci allo zaino, sputi. Paolo si era rivolto allo sportello per il sostegno psicologico, all’insaputa di tutti, un gesto di forte disagio e coraggio, forse anche di disperazione. Era un ragazzino solo, isolato, ma aveva tante passioni molte delle quali le condivideva con il suo papà: amava la musica, cucinare, la passione per la pesca. Le nuove generazioni non mostrano un cambio di rotta e le vecchie generazioni non sembrano mostrare una crescita culturale in tal senso. Si ha ancora la convinzione che alcuni comportamenti di denigrazione e di ripetuta violenza – verbale e soprattutto fisica – siano “cose da ragazzi” o “cose tra ragazzi”. Mentre i loro figli fanno branco, un ragazzino decide di togliersi la vita nella propria cameretta, a poche ore dall’inizio del nuovo anno scolastico. Forse quel nuovo inizio pesava più di un macigno di responsabilità del mondo degli adulti, perché a quell’età dovresti essere felice di tornare a scuola e rivedere i tuoi compagni di scuola, seppur tornare tra i banchi di scuola non sia sempre facile, soprattutto dopo un lungo periodo di pausa estiva. Forse sarebbe stato meglio farla finita, piuttosto che tornare a tollerare gli atteggiamenti aggressivi e compulsivi di quei compagni di scuola carogne. Il gusto di piegare la vita di un proprio compagno di scuola, con offese gratuite, minacce velate e frasi che colpiscono forti, nomignoli che feriscono come lame, che ci fanno sentire sbagliati, inadeguati, fragili per questa società. Paolo è stato denigrato ed offeso perché aveva deciso di portare i capelli lunghi, li adorava e si sentiva a suo agio, ma la società che lo circondava aveva deciso che non fosse in linea con le mode, con i tempi: lo chiamavano “Paoletta”, come vecchi retaggi del passato, che se porti i capelli lunghi sei da definire una “femminuccia”. A 15 anni sei fragile e sicuramente ne hai anche il diritto, l’adolescenza, i cambiamenti, la crescita. I genitori hanno fatto sapere che al suo funerale c’era solo un suo compagno di scuola e solo una mamma ha avuto premura di inviare un messaggio a dei genitori distrutti, che oltre a trovare la forza per andare avanti, devono fare i conti con le assenze e i silenzi del mondo che li circonda, senza alcuna empatia, perché magari il lutto è tuo e te lo tieni, il problema invece rimarrà e non saremo più in grado di gestirlo.

Questa è l’ennesima occasione, per ricordare ai lettori genitori e magari ai lettori figli, adolescenti e studenti, di non sottovalutare il fenomeno, di ricorrere subito ad iniziative tali da poter soffocare nel nascere segnali di violenza. Le istituzioni ci sono, anche se alcune volte ci fanno pensare che sia tutto inutile. Possiamo essere la voce dello stesso coro e fare in modo che il sacrificio e la disperazione di Paolo, potranno essere un eco forte di protesta e di reazione.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).