Si allarga la protesta a San Mauro Forte contro la pluriclasse con alunni di 1^ e 5^ elementare

Ieri, a San Mauro Forte, erano stati solo gli alunni della pluriclasse delle elementari in cui sono stati accorpati bimbi/e di 1^ e di 5^ a non entrare nel primo giorno di scuola. Questa mattina, invece. la protesta si è allargata e sono stati quasi tutti gli/le alunni/e dell’Istituto comprensivo a rimanere fuori dalle classi con i loro genitori. Come abbiamo riportato ieri, infatti, la contestazione nasce dalla forte preoccupazione per la decisione assunta di accorpare nella stessa classe alunni/e così distanti fra loro per età e grado di apprendimento. Ma come è potuto accadere, considerato che -come ha ricordato il Vice Sindaco Marco Diluca presente a nome dell’amministrazione cittadina alla protesta- al Comune era stato assicurato, con nota del 2-4-2025 a firma della dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, Rosaria Cancelliere, l’impegno ad evitare questa soluzione? In tale nota, infatti, la Cancelliere scriveva al primo cittadino sanmaurese: “Volevo rassiucurarLa circa l’attenzione che questo Ufficio ha sempre avuto per le situazioni particolari dei comuni della provincia di Matera. In particolare, questo Ufficio è conscio della preoccupazione che la Vostra comunità ha circa l’accorpamento in pluriclassi delle classi della scuola primaria di San Mauro Forte, accorpamento che può generare difficoltà che si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità della didattica offerta agli alunni, soprattutto nel caso in cui l’unione riguardi una prima classe con una classe quinta.

Sono allo studio di questo Ufficio, di comune accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo F. D’Onofrio di Ferrandina, possibili soluzioni che riescano a contemperare le

esigenze degli alunni di San Mauro Forte con le indicazioni ministeriali e la normativa in merito, di modo da raggiungere una soluzione soddisfacente per tutti.” Appare evidente che qualcuno che doveva mettere in atto questo sostanziale impegno nella catena decisionale che porta alla definizione della scelta finale -all’interno di questo istituto comprensivo che accorpa classi dei comuni di Ferrandina e Salandra oltre che di San Mauro Forte- non ha operato in tal senso. O non ha potuto. La risposta? Dovrebbe venire, si spera, da una riunione che l’Amministrazione cittadina ha già richiesto oggi con urgenza all’Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale di Matera, con la presenza della dirigente scolastica del plesso e di una delegazione di genitori.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.