Avere tra gli scorci angoli straordinari di natura, il suono rilassante dell’acqua del fiume che scorre e una location da sogno vicino al Castello Caracciolo. Siamo a Brienza (PZ), presso la Voce del Fiume di Rocchina Adobbato da sempre l’ispiratrice di eventi e di accoglienza.

E’ in questi ambienti che odorano di arte che è stato organizzato un singolare shooting con Rosario Claps che ha dato inizio ad una partnership innovativa tra la Voce del fiume e l’associazione culturale Blue Shots dello stesso Claps. La Voce del Fiume sarà sede di corsi fotografici e set fotografici per le modelle che vorranno candidarsi. Il percorso è stato inaugurato con un volto

lucano: Elvira Bognanni, che vive a Stoccolma dove sta svolgendo altri servizi fotografici e attività culturali. Un nuovo connubio tra arte e turismo in una location di pregio già set fotografico e cinematografico.

Un valore aggiunto per un borgo che si candida per eventi di spessore e di conoscenza di un territorio dalle tante potenzialità.