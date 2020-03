Se la matematica e la fisica non vi sono andate a genio e ci avete capito poco, perchè ve l’hanno insegnata male e senza entusiasmo, sappiate che la miscela per impararla – sopratutto quando si parla da statistica da virus a corona- è quella di prepararne una robusta come quella per il caffè. Parola di Franco Vespe che elaborando i dati di ieri, pur confermandoci i dati in rosso sui decessi, ha alzato la vecchia moka per dire che la forbice del piccolo si sta avvicinando. Bene ma occhio alle campane e alla curva Sigma ( il noto marchio di supermercati non c’entra) che indicano l’andamento. Stavolta, e dopo il successo di ieri, che ha posto l’analisi dell’astronomo al secondo posto tra i più letti di giornalemio.it , Vespe ha riposto le forchette e usa le forche…E qui una reminiscenza storica : forche Caudine per il Virus o passaggio dal boia… Ai lettori l’interpretazione e mano ai libri del liceo, tra pestilenze, epidemie e pellegrinaggi espiativi.

“I dati del 24 Marzo – dice Vespe’- sembrano negativi ma non è così. Sicuramente, per quanto riguarda gli infetti (primo grafico) c’è un sensibile miglioramento e la data del picco si sta avvicinando. Si prevede che si registri fra il 25 ed il 28 Marzo. Diamo per scontato che non siano cambiate le modalità di ingaggio per effettuare i tamponi. Per quanto riguarda invece i decessi, i dati sembrano far preoccupare di nuovo. Non è così! Non dovevamo esaltarci ieri per i numeri bassi, non dobbiamo deprimerci per i numeri grandi di oggi. E’ il bello della statistica! Questo perché il valore di oggi è molto vicino al valore previsto. Esso quindi non ha cambiato la campana e, come si vede, si sovrappone alla linea rossa delle previsioni. Non solo il valore è in linea con quanto previsto, ma esso, confermando l’andamento, rende più Robusta” la rappresentazione statistica. Questo ha portato ad una riduzione leggera (gli addetti ai lavori la chiamano “la sigma”) dell’ampiezza della campana e, soprattutto, la riduzione della forche”. Forche… a voi l’interpretazione da pelo nell’uovo.