I lavori preparatori alla vigilia del G20 ci hanno fatto compiere, con le dovute proporzioni e di contesto, un salto alla giornata inaugurale dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019: con blocchi in cemento ( jersey in gergo) , percorsi obbligati , tombini piombati, pattuglie delle forze dell’ordine a ogni angolo di strada del centro, automobilisti che in assenza di indicazioni ufficiali ( è quello che sta accadendo per recarsi ai punti vaccinali) si impegnano comunque nei percorsi immediati da via Cappuccini a via Lucana a via Nazionale. Quando arriveranno due righe di comunicato è sempre tardi, nonostante lo abbiamo sollecitato in più occasioni… Ma nell’era della disinformazione social ”scontata” , equivoca, del copia e incolla a tutti i costi, i risultati non possono che essere questi.



Colpiscono, ma era inevitabile, i tanti negozi chiusi. Edicole chiuse e pochi bar aperti, via del Corso raggiungibile da via Ascanio Persio e Piazza Matteotti, dove è la stazione delle Fal, con un percorso transennato e presidiato e sbarramenti lungo la parallela di via delle Beccherie. Più avanti in via Ridola le bandiere di Matera 2019 hanno lasciato il posto al quelle del G20, mentre davanti a Palazzo Lanfranchi -una delle sedi del vertice- sono le parole slogan dell’incontro People,Planet, Prosperity che- tradotto in italiano- sta per Popoli, Pianeta e Progresso. Attendiamo cosa ne verrà fuori. Disagi, comprensibile a parte, ma con il ritorno di immagine prevedibile, come riporta la nota del Comune : Obiettivo fame zero (magari) entro il 2030.