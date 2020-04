E se fosse la volta buona che Matera, dopo la stagione al fulmicotone da capitale europea della cultura, diventasse per davvero a misura dei ”cinque sensi” finendola di trastullarsi con termini ultra abusati di resilienza, sostenibilità e con gli anglicismi altrettanto vuoti di slow e start? Magari. Ma bisogna che teste d’uovo o pelate vadano finiscano nei cassetti del ”già visto” e abbondantemente ”fallito”. Campa cavallo…Ma qualcosa si muove e il progetto dell’ Onyx jazz club sulla mappatura dei ”suoni del futuro prossimo” è un piccolo esperimento dalle notevoli potenzialità. E cosi suoni inediti , difficilmente percepibili, in condizioni normali (o coperti da rumori, traffico o da una intensa presenza turistica)come Il garrire delle rondini, il ronzio dei bombi, il fruscio delle foglie e le voci dei bimbi, possono aprire a una stagione progettuale e di vivibilità di una città a misura d’uomo. Artefice di questa rilevazione sonora è stato a Pasquetta, il presidente del sodalizio musicale Luigi ”Ggjazz” Esposito, che ha mappato 10 punti di ascolto in centro e nei quartieri di Serra Venerdi e Borgo La Martella. Una rilevazione periodica che andrà avanti fino a Pasqua 2021 che, auspichiamo, possa segnare la Resurrezione economica della Città dei Sassi. Fino ad allora verrà realizzata una vera e propria mappa dei suoni all’epoca del coronavirus e dell’evoluzione che questa fase avrà nei prossimi mesi. Si tratta di un progetto di fonografia condivisa- hanno spiegato gli organizzatori- in cui suoni registrati possono essere ascoltati on line attraverso una mappatura interattiva e accessibile dal sito internet “suonidelfutroremoto.com”.



I cittadini, nel corso dei mesi, e con l’evolversi delle fase graduali di ritorno alla normalità dal covid 19 , potranno anche inserire le esperienze vissute a testimoniare il passaggio che la ex capitale europea della cultura verso una stagione di ripresa non ancora definita nei contenuti e nei percorsi. L’archivio sonoro raccolti servirà per realizzare un lavoro conclusivo, con il concerto finale, e il coinvolgimento di giovani musicisti lucani. Un lavoro fatto in casa con il prezioso apporto dei soci, come Chiara Rizzi e Rossella Palagano. Ne sentiremo ancora parlare, anzi risuonare… Magari con un assolo di bombi, taccole o il batter d’ali del falco grillaio ” u’ strscign” che ha perso negli anni , dopo il rifacimento di tetti nei Sassi o la drastica riduzione di nidi di legni, buona parte degli spazi per nidificare. Ricordiamoci anche di questo, insieme al prevedibile rumoroso e inquinante ritorno di fattori, vettori, simboli ed echi da stress urbano. Ne riparliamo al concerto conclusivo di “Suoni del futuro prossimo”, che è in continuità con “Suoni del Futuro Remoto”, co-prodotto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 . Nel frattempo consultate il sito www.suonidelfutroremoto.com . Cliccate sui puntini rosso della mappa di google per vedere luoghi e ascoltare i suoni della prima rilevazione pasquale.