Shh! Ad Altamura oltre questi orari niente rumori

Non bastava il caldo, anche i rumori di attività produttive che creano stress, senza dimenticare i patiti della ”cozzar music, della musica a palla che vanno avanti fino al cuore della notte. Ma non si può esagerare. E così il Comune di Altamura , con una ordinanza, ha deciso di regolamentare la cosa per evitare eccessi, litigi e via elencando. Serve tanto buon senso, altrimenti…



Comunicato.

Disciplina degli orari per le attività rumorose e tutela dei lavoratori in caso di rischio per il caldo.

Con ordinanza n. 39 del sindaco Vitantonio Petronella, sono stati disciplinati gli orari di lavoro di professioni, mestieri e attività rumorose. Vengono stabilite le fasce orarie in cui è consentito lo svolgimento delle stesse.

Con il provvedimento si dispone:

nel periodo dall’1 ottobre – 31 maggio, l’esercizio di professioni o mestieri rumorosi è consentito:

– dalle ore 7.30 alle 13.00

– dalle ore 14.00 alle 17.30;

nel periodo dall’1 giugno – 30 settembre, l’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito nei limiti di compatibilità con la soglia prevista ex lege:

– dalle ore 5.30 alle 13.00

– dalle ore 15.30 alle 19.30

A questi orari è prevista una deroga. Infatti, fino al 31 agosto 2025, in ossequio all’ordinanza della Regione Puglia n. 350 del 18.06.2025, per ridurre il rischio di stress termico per i lavoratori che operano in condizioni ambientali ad alto rischio nel settore agricolo/forestale, nelle cave, nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico sottoposti a esposizione prolungata insolazione, sono vietate le attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la mappa WORKLIMATE riferita ai “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, segnali un livello di rischio “ALTO”. Il monitoraggio e la consultazione giornaliera delle mappe devono essere effettuati tramite il portale ufficiale: https://www.worklimate.it/sceltamappa/

L’ordinanza è pubblicata sul portale del Comune:

https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/disciplina-degli-orari-di-lavoro-delle-attivita-rumorose

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco