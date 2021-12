Bene. E meglio tardi che mai nel reprimere fenomeni di abusivismo, atti vandalici che per un po’ hanno fatto di un piccolo comparto dei rioni Sassi una zona franca del ”fai da te”, dove hanno trovato dimora migranti e connazionali. Ora quella zona destinata all’assegnazione di giovani artigiani per attività di laboratorio e botteghe è ritornata nella disponibilità pubblica, del Comune, che dovrà pubblicare un nuovo bando dopo aver dovuto revocare, quello dei mesi scorsi, a causa della indisponibilità dei luoghi. Inevitabile la domanda: ma si poteva evitare? Certamente. E qui rientrano nella gestione, controllo, vigilanza del patrimonio pubblico. Cosa difficile se non si hanno risorse umane a sufficienza e volontà di evitare che si ripeta quanto accaduto. Se poi aggiungiamo che l’Ufficio Sassi è stato ridimensionato o riorganizzato, usiamo un eufemismo, negli anni. Non meravigliamoci delle occupazioni abusive e dei paradossi burocratici di dover revocare un bando di assegnazione, quasi si ignorasse la ”indisponibilità” degli immobili da assegnare. Ognuno valuti e interpreti come gli pare, ma il risultato è questo. Ora si lavori affinchè quella storia non si ripeta. Ricordiamo le ”buone pratiche” e l’intuizione dell’ex sindaco di Matera, Mario Manfredi ( alla guida la città dal 1994 al 1998) , che interruppe la filiera ”virtuosa” delle occupazioni abusive di alloggi nei Sassi finalizzate alle graduatorie per alloggi popolari con la verifica dei contratti di servizio (luce, gas ecce) e quindi delle residenze. E con tanti immobili trasferiti al Comune, con la legge speciale 771/86, i risultati vennero. Una questione gestionale che va oltre e che interessa il valore e la manutenzione degli immobili, capitolo di stretta attualità per le casse comunali.



L’area destinata a quartiere degli artieri è stata, così, liberata dagli occupanti abusivi che dovranno rispondere di occupazione aggravata. Si tratta di migranti (che saranno raggiunti da un provvedimento prefettizio di allontanamento) e di italiani, che avevano stabilito fissa dimora in una parte dei 15 alloggi lasciati – per motivi gestionali- dalla società Sviluppo Basilicata della Regione. Locali murati (come si faceva un tempo) e che, immaginiamo, dopo il nuovo bando – come riporta la nota del Comune- saranno assegnati agli artigiani. Non sappiamo se il Comune provvederà in proprio al ripristino degli immobili o se quest’onere sarà affidato ai subentranti, come aveva proposto la Cna che si era detta disponibile agli interventi, scontando (naturalmente) sul canone di locazione. Quella di lunedì 20 dicembre resta,comunque, una bella pagina di legalità che ha coinvolto Comune, forze dell’ordine, vigili del Fuoco e associazioni di volontariato. Problema di non facile soluzione. Ma è importante intervenire per tempo e, sopratutto, gestire e bene il patrimonio pubblico.



LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sin dalle prime ore di questa mattina, a conclusione delle numerose riunioni preparatorie intercorse negli ultimi mesi sulla complessa operazione, è stato eseguito con successo ed in totale sicurezza lo sgombero dei locali del cosiddetto “Quartiere degli Artieri” nel Rione Sasso Barisano, dove dall’autunno 2019 si sono verificati fenomeni accertati e diffusi di abusivismo, vandalizzazione e illegalità.

L’operazione è stata condotta con pieno successo di concerto con la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale con venti unità, i Vigili del Fuoco, il Centro Immigrazione, i Servizi Sociali, le Organizzazioni di accoglienza, la Caritas Diocesana, i gestori del servizio di energia elettrica e gas, il 118, gli assistenti sociali e la ASM.

Proprio l’occupazione abusiva e vandalizzazione di questi locali, aveva portato l’Amministrazione Bennardi alla revoca dell’assegnazione provvisoria del Settembre 2020 che sono rientrati nel possesso del Comune e messi in sicurezza.

Tutta l’area è attualmente presidiata dalle Forze dell’Ordine che assicureranno controlli fino alla pubblicazione della nuova procedura di affidamento dei locali liberati che l’attuale Amministrazione ha intenzione di promuovere in tempi quanto più possibile brevi.

“Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine coordinate ottimamente e intervenute oggi, – hanno commentato il Sindaco Bennardi e assessore D’Oppido – , come a tutte le parti civili e sociali coinvolte affinché venisse gestita al meglio questa situazione. I Sassi sono monumento dell’umanità riconosciuto come patrimonio UNESCO, a loro dobbiamo offrire i nostri massimi sforzi per la tutela e rispetto. Sono altresì soddisfatto anche per le soluzioni sociali individuate, un ringraziamento particolare per questo alla Caritas.”



IL PLAUSO DELLA CNA

La CNA plaude allo sgombero del Quartiere degli Artieri: una parte importante dei Rioni Sassi restituita alla legalità

La Cna plaude all’iniziativa corale messa in campo dalle Istituzioni pubbliche e dagli Organismi privati che si occupano di problemi sociali legati in particolare alla presenza di extracomunitari tesa a restituire una parte importante degli antichi Quartieri dei Sassi dai più ormai denominata “Il Quartiere degli Artieri” alla legalità e alla libera fruizione di turisti e residenti.

Quindi un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di questa mattina fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Bennardi e da S.E. Il Prefetto della Città Dr. Sante Copponi, al Signor Questore, al Comandante dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza , al Comandante della Polizia Municipale con l’intero Corpo della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, il Centro Immigrazione, i Servizi Sociali, le Organizzazioni di accoglienza, la Caritas Diocesana, i gestori del servizio di energia elettrica e gas, il 118, gli assistenti sociali e la ASM.

Auspichiamo che a quanti avevano scambiato gli immobili con destinazione d’uso botteghe artigianali facendone la propria casa di abitazione venga comunque garantito una sistemazione dignitosa e che, così come preannunciato dal Sindaco Domenico Bennardi, si proceda prima possibile con la indizione di una nuova gara per l’affidamento degli immobili al momento murati, in modo tale da eliminare i muri eretti che ci fanno fare , per quanto oggi indispensabili, un tuffo indietro nel tempo di svariati decenni.

La Cna come confermato in tutti questi mesi è pronta a riprendere senza ulteriore indugio il progetto di valorizzazione e promozione delle botteghe artigiane, dei designer e degli artisti ormai noto come “Il Quartiere degli Artieri”.

Matera, 20.12.2021