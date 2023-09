Sfortunato ai pacchi di “Affari tuoi” il materano Enzo

Non è andata bene, purtoppo, l’avventura televisiva del materano Enzo, pneumologo in pensione, accompagnato dal figlio Francesco e dalla moglie Tina che ha partecipato alla puntata di questa sera del programma di Rai Uno “Affari tuoi” condotto da Amadeus. Non è andata come all’altra materana, Mariangela, che nello stesso programma nel maggio scorso portò a casa 35 mila euro (https://giornalemio.it/cronaca/la-materana-mariangela-vince-35-mila-euro-ad-affari-tuoi/). Ad Enzo non è servito a nulla il dado fortunato che gli aveva lasciato il “pacchista” Michele “il matematico” di Roma che aveva vinto la sera precedente 50 mila euro, indovinando in extremis la “regione fortunata”, la Puglia. Una partita, come al solito, da combattere sul filo della cabala, ma in definitiva grazie solo ad una fortuita grande dose di fattore “c”, con l’enigmatico ed invisibile “dottore“, l’unico che conosce il contenuto dei pacchi. E che si diverte, dunque, a giocare come il gatto con il topo con il concorrente di turno che spera gli sia stata assegnata, inizialmente, dal caso un pacco fortunato. Magari con i 300 mila euro, il massimo.

Ed invece, a Enzo è capitato in sorte il n.2 che si è scoperto, alla fine, contenere solo 500 euro. Un pacco che non ha voluto cambiare durante tutto il gioco, neanche quando, arrivato al termine, ne erano rimasti tre di cui solo uno “rosso” di 75 mila euro e gli era stato ri proposto tale opzione. Salvo poi scoprire che non erano nel suo, bensì in quello dell’ultimo sfortunato tiro. E dopo aver anche rifiutato le diverse offerte, oscillate dai 27 mila euro iniziali ai 10 mila finali, rimasto con gli ultimi due pacchi, ambedue “blu” (uno da 1 euro e l’altro da 500 euro) non gli è rimasto altro da fare che accettare l’ulteriore opzione offerta dalla nuova edizione di questo gioco televisivo. Indovinare la “regione fortunata” (quella estratta e contenuta in una busta sigillata): una prima volta tra tutte le 20 regioni, con in palio 100 mila euro e una seconda tra solo 10 regioni e 50 mila euro in premio. Nel primo tentativo, Enzo ha puntato sulla Lombardia, ma non era quella sorteggiata. Nel secondo ne ha scelto ancora una del nord, il Trentino Alto Adige, la dove ha detto, con la famiglia si reca a sciare. Ma non bisognava allontanarsi molto da Matera, perchè era la vicina Puglia, per la seconda serata di seguito ad essere stata sorteggiata come regione fortunata. Quasi una beffa per un materano….vivere a due passi dalla fortuna e vedersela scivolare via. Forse bisognava lasciarsi andare al trascinante refrain della popolare canzone di Caparezza “Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia….” e puntarci su! Ma tant’è! E’ il gioco bellezza! Per chi volesse vedere la puntata in questione, essa è disponibile su RaiPlay.