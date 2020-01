Si è svolta questa mattina la sfilata dei sonatori di campanacci in erba.

Infatti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media hanno girato per le vie del paese per poi ritrovarsi a Palazzo Arcieri dove si è tenuta la premiazione consistente in una medaglietta ricordo della manifestazione. Per l’occasione è stato anche presentato il progetto del Campanaccio Solidale in collaborazione con L’Unicef di Basilicata.

Da alcuni anni, infatti, l’assessorato alle politiche sociali promuove l’iniziativa e individua un’associazione con cui realizzare il progetto solidale che quest’anno vedrà, per la prima volta, la collaborazione con l’UNICEF Basilicata.

E’ il terzo anno che nell’organizzare l’evento abbiamo deciso di distribuire, come da tradizione, gratuitamente panini e vino, ha affermato la Vice Sindaca con delega alle Politiche Sociali, Valeria Bruno, ma abbiamo sempre cercato di non farla diventare una distribuzione fine a se stessa, bensì legata ad un gesto concreto di solidarietà.

Per questo il primo anno abbiamo scelto Telethon, l’anno scorso la parrocchia Santa Maria Assunta di San Mauro Forte e quest’anno l’Unicef, per donare loro un sostegno concreto. Quindi auspichiamo che anche quest’anno, tutti quelli che parteciperanno come protagonisti o spettatori dell’evento contribuiranno attivamente alla raccolta fondi”.

Durante la distribuzione gratuita dei panini e del vino, sarà possibile aderire all’iniziativa di solidarietà con un contributo volontario.

Presenti alla premiazione il Sindaco di San Mauro Forte, Francesco Diluca, la vice Sindaca, Valeria Bruno, l’assessore alla cultura Angelo Tricarico, i consiglieri tutti che lavorano alla buona riuscita dell’iniziativa, e la presidente dell’UNICEF Basilicata, Angela Granata.