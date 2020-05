Tanta attesa per riapertura dei cimiteri di Matera, a causa della costrizioni anticontagio causate dal virus a corona, ma con un colpo d’occhio sul decoro che hanno notato in tanti. Lo avevamo notato e non solo noi, con altri concittadini, già da lunedi 4 maggio, alla riapertura dei cimiteri e quello nuovo di contrada Pantanello aveva mostrato una evidente condizione di incuria con l’erba alta e altri interventi di manutenzione ( marciapiedi, griglie per esempio) che attendono da tempo un progetto di riqualificazione. Ce ne siamo occupati in altre occasioni, ma finora oltre alla programmazione necessaria per la costruzione di nuovi loculi ( a buon punto) da parte del settore Lavori Pubblici e del taglio dell’erba dal settore Ambiente non si è riusciti ad andare oltre a causa di una programmazione e una gestione della struttura che andrebbe rivista… Ma stiamo allo sfalcio dell’erba che interessa direttamente Il settore Ambiente del Comune. ” La struttura -ci ha detto l’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni- ha proceduto all’affidamento, come prevedono le procedure, ad affidare l’incarico a una azienda, che potrà cominciare gli interventi dentro e fuori il camposanto, che è rimasto chiuso fino a domenica scorsa e in relazione a una emergenza, quella da covid 19, che prevede tutta una serie di adempimenti di sicurezza per la riapertura. Una sollecitazione, quella della visita ai propri cari, venuta da molti cittadini. Ma non si è fatto in tempo a garantire allo stesso tempo cura del decoro e riapertura”. Attendiamo di vedere in azione tagliaerba e cesoie in quei luoghi del silenzio, dell’anima e del ricordo che meritano rispetto e attenzione. E mentre scriviamo ci arrivano ancora segnalazioni, come quella di Antonio Serravezza, e di altri cittadini che chiedono decoro ai bordi dei viali o a ridosso dei cippi. Alcuni privati hanno provveduto diligentemente a far pulizia, man mano che tornano a far visita alle tombe dei cari o di amici deceduti per cause diverse durante il periodo di quarantena da coronavirus. Via la ragnatela dalle lapidi, i fiori rinsecchiti, gli arbusti trasportati dal vento. Il resto dovrà farlo il Comune con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. “Ora et labora” ci suggerisce Antonio ricordando la massima benedettina. Che i cantieri partano e così sia…