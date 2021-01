Tra 2021 e2022, Giallo Sassi ospiterà 2 volontari di Servizio Civile Nazionale. Scopri come candidarti e vivere questa esperienza con noi.

Sul sito del CSV Basilicata sono disponibili le informazioni per partecipare al Bando con cui saranno i volontari tra i 18 e 28 anni, aspiranti operatori di Servizio Civile Universale. In Basilicata, in Centro Servizio Volontariato ha promosso 12 progetti che si svolgeranno tra il 2021 e il 2022 e coinvolgeranno complessivamente 139 volontari su tutto il territorio regionale.

L’APS Giallo Sassi accoglierà al suo interno fino a 2 volontari.

Nell’apposita sezione del sito del CSV Basilicata sono disponibili tutte le informazioni per inviare la propria candidatura, che potrà essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Il nostro Progetto:

Di seguito, una scheda sintetica del Progetto che vede coinvolta l’APS Giallo Sassi, che ospiterà 2 volontari:

TITOLO: Per una comunità educante – Percorsi di partecipazione e inclusione dei giovani lucani

SETTORE DI INTERVENTO: Educazione

AREA DI INTERVENTO: Animazione culturale verso i giovani

DURATA: 12 mesi

OBIETTIVI: promuovere il protagonismo giovanile e ampliare la proposta educativa e culturale per i giovani lucani (14-28 anni); attivare processi di partecipazione, cittadinanza attiva, cura e gestione dei Beni Comuni, inclusione e orientamento lavorativo/formativo; promuovere l’assunzione di un ruolo attivo e responsabile da parte dei giovani; accrescere le opportunità di aggregazione e di integrazione nell’ambito della comunità scolastica e cittadina; contribuire a formare una coscienza collettiva; sollecitare il confronto e la partecipazione; costruire una cultura e opportunità professionali, lavorative sul territorio.

PER SAPERNE DI PIÙ (Scheda estesa del Progetto): https://www.csvbasilicata.it/wp-content/uploads/2021/01/12-Per-una-comunita-educante.pdf

Requisiti

Per partecipare al bando di selezione, sono necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanne penali

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Per Saperne di più

Visita il sito del CSV BASILICATA per saperne di più e scoprire come inviare la tua candidatura:

https://www.csvbasilicata.it/servizio-civile-universale/