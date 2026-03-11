Settimana Mondiale del Glaucoma: il 14 marzo visite gratuite all’Ospedale di Matera

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale Madonna delle Grazie diretta da Massimo Lorusso, promuove un Open Day dedicato alla prevenzione, per offrire alla cittadinanza la possibilità di effettuare controlli gratuiti per la diagnosi precoce della patologia.

L’iniziativa si svolgerà sabato 14 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, all’Ospedale di Matera nel reparto di Oculistica situato a piano terra, corpo A. Durante la mattinata sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla tonometria, esame che consente di misurare la pressione oculare e rappresenta uno degli strumenti principali per individuare precocemente il glaucoma.

Il glaucoma è una malattia oculare spesso asintomatica nelle fasi iniziali, ma che, se non diagnosticata e trattata per tempo, può provocare danni permanenti al nervo ottico e alla vista. Per questo motivo la prevenzione e i controlli periodici rivestono un ruolo fondamentale.

L’Open Day ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di promuovere una maggiore attenzione alla salute degli occhi. L’invito è rivolto in particolare alle persone sopra i 40 anni, a chi presenta familiarità per il glaucoma e a tutti coloro che desiderano effettuare un controllo della pressione oculare.

“La prevenzione – sottolinea il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco -rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Iniziative come questa consentono di avvicinare la popolazione ai servizi sanitari e di promuovere la cultura del controllo periodico, soprattutto per patologie come il glaucoma che, nelle fasi iniziali, può essere asintomatica. Proprio per questo, se individuata precocemente, può essere monitorata e trattata con successo”.

L’accesso agli screening sarà gratuito e garantito fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.