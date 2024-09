Settembre è arrivato e il 730 ti aspetta al Caf

”Fra qualche giorno finirà l’estate E sulla spiaggia niente resterà… Settembre poi verrà” cantava il napoletano Peppino Gagliardi in un brano di successo, che è appropriato per indicare una scadenza che il Caf Cisal ha già ricordato prima di andare in ferie (per chi ha potuto farle) e che rinnova alla ripresa. Angelo Antonucci, Licia e Angela aggiungono ai ritornelli della canzone settembre l’invito a raggiungere a contattarli e a raggiungere la sede di via Einaudi 95, per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. E poi settembre ha 30 giorni, come ripete l’antica filastrocca sui mesi della prima Repubblica, insieme a novembre e a giugno. E allora, che aspettate? Il disco di Peppino Gagliardi continua a girare…