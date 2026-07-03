Sette feriti leggeri per difesa e assalto al Carro.Tutti dimessi

Meglio così. E l’informativa dell’Azienda sanitaria di Matera conferma i rischi che l’adrenalina comporta per il culmine della Festa, che mette dentro nella fase finale difesa, assalto e strappo. Cinque i feriti tra gli assaltatori e due tra le forze dell’Ordine. Negli annali anche questo dato. Difficile intervenire sugli aspetti della prevenzione. Il buon senso e la moderazione in quei frangenti finali lasciano il passo agli obiettivi da raggiungere, al pezzo di carro da portare a casa. La Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, ogni anno provvede affinché tutto vada per il meglio. Ma per il bilancio di feriti e contusi c’è poco da fare.



LA NOTA DELLA ASM

Festa della Bruna 2026: sette feriti lievi hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso di Matera

È di 7 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel corso della Festa della Bruna 2026. Tutti sono stati medicati e dimessi, senza necessità di ricovero.

Cinque dei feriti sono assaltatori del Carro Trionfale che hanno riportato traumi riconducibili alle fasi dell’assalto: in particolare, traumi al piede, una lussazione della spalla e un trauma costale. Gli altri due feriti sono rappresentanti delle Forze dell’Ordine che hanno riportato lievi lesioni provocate dalla calca durante le operazioni di gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.



“Anche quest’anno la Festa della Bruna – afferma il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo – si è svolta senza particolari criticità dal punto di vista sanitario. Il limitato numero di accessi al Pronto Soccorso e l’assenza di casi gravi confermano l’efficacia del piano operativo straordinario predisposto dall’ASM per affrontare l’evento. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al personale sanitario dell’ASM, agli operatori del 118 e a tutti coloro che hanno collaborato, insieme alle Istituzioni impegnate nella sicurezza, affinché una giornata caratterizzata da una straordinaria partecipazione popolare si svolgesse nelle migliori condizioni possibili”.

Matera, 3 luglio 2026