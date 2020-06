Si è radunata in seduta ordinaria presso la propria sede di Potenza, in via Marconi 104, lo scorso 8 giugno, la Conferenza Episcopale di Basilicata. I Vescovi si sono soffermati, tra l’altro, sulla situazione del Seminario Maggiore e sull’Anno Propedeutico dei giovani in discernimento vocazionale, specialmente in relazione alla formazione e spiritualità in questi mesi di restrizione di vita comunitaria a causa dell’epidemia.

E’ stato, inoltre, esaminato anche un progetto regionale di riforma dell’attività catechetica e ribadita l’attenzione alle giovani generazioni, anche per le attività oratoriali ed estive, in regime di precauzione sanitaria.

Il crollo demografico e il fenomeno emigratorio in Basilicata, anche come grave problema pastorale, è stato oggetto di confronto, insieme alla riflessione sull’attività e presenza della Chiesa nella particolare e attuale situazione socio-culturale e politico-economica della Regione”.