Servizio Stazione Fal Serra Rifusa al via per le scuole? La campanella tace

Se non si lavora per tempo, e con un incontro tra Fal, Comune di Matera e Regione Basilicata, che richiedono un impegno di spesa- in capo alla Regione- per assicurare le frequenze necessarie per utilizzare appieno le potenzialità del collegamento su rotaia tra la Stazione di Serra Rifusa, Matera Centrale e rione Lanera dove sono altre scuole e l’Università, si parla a vuoto . Come i tanti ‘’sarebbe’’ utilizzati dal buon Antonio Serravezza, per sollecitare la ripresa di un servizio ‘’ a tutto tondo’’ che riduca l’impatto del traffico extraurbano e urbano di studenti e pendolari. Ne abbiamo avuto un esempio nel dicembre 2024, in occasione delle visite al Presepe vivente. Poi non se ne è fatto più nulla. E dubitiamo si faccia in tempo in prossimità della sospensione estiva. Del resto la nuova Amministrazione comunale di Matera si è appena insediata e la Regione è impegnata nelle emergenze acqua e incendi. Quanto alle Fal, ricordiamo, che il servizio di collegamento su rotaia da Matera a Bari è interrotto, e assicurato tra Matera e Altamura , dal servizio sostitutivo con autobus. Sulla linea ferroviaria sono in corso opere di ammodernamento infrastrutturale. Tutto chiaro?



I ‘’SAREBBE’’ DI SERRAVEZZA

Sarebbe importante che lo scalo ferroviario delle FAL di Serra Rifusa fosse pienamente operativo prima dell’inizio delle scuole, per evitare ulteriori problemi di traffico nel centro della città.La stazione di Serra Rifusa potrebbe rappresentare una soluzione efficace per ridurre la congestione veicolare e migliorare la mobilità urbana, soprattutto con l’aumento del traffico scolastico.Sarebbe utile che le autorità locali e regionali lavorassero insieme per risolvere eventuali problemi tecnici o burocratici che potrebbero ostacolare il funzionamento della stazione, e per garantire che i servizi di trasporto pubblico siano efficienti e affidabili.Inoltre, sarebbe importante considerare la possibilità di migliorare la connessione tra la stazione di Serra Rifusa e il centro storico, per incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre il traffico privato.In questo modo, si potrebbe contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ridurre i problemi di traffico nel centro della città.