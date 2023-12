Servizio sanitario nazionale, ha solo 45 anni, ma li dimostra tutti

Avere solo quarant’anni e dimostrarli tutti, purtroppo. E’ questo lo stato di salute del Servizio sanitario nazionale che, giusto 45 anni fa, fu istituito con la Legge 883 del 23 dicembre 1978, con i suoi tre principi cardine: l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. C’era in carica il quarto governo Andreotti e su proposta dell’allora ministra della sanità Tina Anselmi, con la predetta legge si soppresse il previggente sistema della “mutua” ed istituto per l’appunto -con decorrenza dal 1º luglio 1980- il nuovo “Servizio sanitario nazionale”. Fù un cambiamento epocale, una conquista di civiltà figlia di una lunga stagione di lotte di lavoratori e lavoratrici, che spinse a forti progressi sul fronte dei diritti sociali e civili. Con il SSN si dava piena attuazione all’articolo 32 della Costituzione. Ma da allora lo stesso ha subito duri attacchi, con una spinta ideologica figlia del liberismo imperante, alla privatizzazione con una costante sottrazione di risoirse dirottate verso la sanità privata. Il risultato è una crisi che è andata piano piano aggravandosi e che la pandemia ha fatto esplodere in tutta la sua gravità. Ma non è servito a nulla quella enorme presa di coscienza collettiva a rendersi conto di come solo un servizio sanitario pubblico efficiente possa far fronte a tutte le evenienze di salute pubblica. La situazione di crisi delle strutture sanitarie, per scarsità di risorse finanziarie ed umane, è sotto gli occhi di tutti i cittadini, ogni volta che capita di averne bisogno. Si rischia il collasso e dopo lunghi periodi di tagli e scelte sbagliate di tanti governi, ora anche il Governo Meloni torna a disinvestire nella sanità pubblica a favore di quella privata. Fateci caso: avete mai sentito dire che non ci sono soldi per le armi? Mai! Per l’industria della morte non c’è alcuna discussione pubblica e in parlamento degna di questo nome. Solo per la sanità, per la scuola, per le pensioni, ovvero per la vita dei cittadini….i soldi non ci sono mai. E’ un sistema malato. Con istituzioni che sembra non abbiano più l’obiettivo della tutela della qualità della vita dei propri cittadini. Un luogo comune vuole che ci sia stata la fine delle ideologie. Una falsità. Perchè tutto ciò che accade in economia e nelle istituzioni è figlio invece della sola ideologia dominante: il liberismo. La mercificazione di tutti gli aspetti della società e con il dio mercato assurto a regolatore di tutto, della nostra vita, persino di quella di intere Nazioni. I governi eletti dai cittadini non contano più nulla. Sono le istituzioni del turbo capitalismo finanziario che dettano legge e condizionano ciò che uno Stato deve fare. Il cappio del debito messo intorno al collo delle nazioni consente un governo antidemocratico della società. Da qui il progressivo decadimento di diritti conquistati come per l’appunto il SSN. “Nel 1978 – ricorda la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi – la sanità si liberava della gabbia corporativa delle mutue e dalla logica del rimborso della malattia, a cui oggi rischiamo di tornare, e si apriva alla presa in carico dei bisogni di salute della persona e del benessere complessivo della comunità, con un sistema sostenuto dalla fiscalità generale e un modello organizzativo coerente con i fondamentali principi di universalità, equità, uguaglianza e uniformità delle prestazioni in una logica di prevenzione, programmazione, partecipazione e forte integrazione socio-sanitaria e continuità ospedale-territorio”.

“A distanza di 45 anni, la volontà politica del Governo è di proseguire con lo smantellamento del SSN, e anche la rimodulazione della Missione 6 del PNRR si è tradotta in tagli. Il raffronto con gli altri Paesi europei è impietoso – sostiene Barbaresi – sia per la spesa sanitaria pubblica in valore pro capite, sia per le dotazioni organiche e le retribuzioni del personale sanitario, tra le più basse in Europa. L’Esecutivo velocizza la privatizzazione della sanità e il passaggio dall’universalità del SSN e della salute come diritto alla cura come bene di consumo, per chi può permetterselo, tanto che la spesa privata sostenuta dai cittadini ha superato la cifra record di 40 miliardi all’anno. Ma quando si arriva a dover scegliere se curarsi pagando, rimandare le cure o, peggio ancora, rinunciare a curarsi per gli insostenibili tempi di attesa o la mancanza di servizi, si materializza la peggiore delle diseguaglianze e un grave attacco alla dignità delle persone”. Per la Cgil, conclude Barbaresi: “oggi l’impegno deve essere quello di recuperare con convinzione lo spirito e le finalità della Legge 833 per garantire un Servizio Sanitario Nazionale forte, pubblico e universale che richiede dalla politica coerenza in termini di risorse, scelte organizzative e priorità e dai cittadini la determinazione di continuare a lottare per difenderlo e rilanciarlo. Per queste ragioni occorre proseguire nella mobilitazione, a partire da ogni territorio, per difendere, irrobustire e rilanciare il SSN e avere cura della salute di tutte e tutti. La Cgil c’è e continuerà come sempre a fare la sua parte”.