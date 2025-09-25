SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: VIA A DUE NUOVI PROGETTI A GINOSA SU AMBIENTE, LAVORO E FORMAZIONE

Sono ufficialmente partiti oggi due nuovi progetti del Servizio Civile Universale che si svolgeranno presso il Comune di Ginosa nel biennio 2025-2026: MONITOR 2024 e PIANETA GIOVANI 2024, giunto alla seconda edizione consecutiva.

I progetti coinvolgono 8 giovani volontari, che per i prossimi mesi saranno impegnati in attività di grande valore per la comunità, inerenti a temi come mobilità sostenibile, ambiente, formazione e lavoro.

Per quanto riguarda Monitor 2024, le attività prevedono percorsi educativi nelle scuole, Piedibus ed educazione alla mobilità sostenibile, diffusione di informazioni sulla qualità dell’aria, gestione di rubriche social e informative, iniziative di sensibilizzazione ambientale, mappatura del territorio per individuare rifiuti abbandonati, attività di comunicazione alla cittadinanza sul Decreto incendi.

Continua, poi, per il secondo anno consecutivo l’impegno con il programma Pianeta Giovani.

Uno sportello informativo dedicato interamente ai ragazzi che fornirà supporto nella compilazione del CV e nella ricerca del lavoro, una bacheca e una newsletter costantemente aggiornate, informazioni su eventi culturali, sociali e sportivi, seminari formativi, anche sull’utilizzo dei servizi digitali della PA e un Career Day dedicato alle opportunità occupazionali.

«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione preziosa di crescita collettiva – sottolinea il sindaco Vito Parisi – con questi nuovi progetti vogliamo rafforzare il legame tra istituzioni e ragazzi, offrendo loro strumenti concreti per mettersi al servizio della comunità e, allo stesso tempo, acquisire competenze utili al loro futuro. I temi di cui si occuperanno sono pilastri fondamentali su cui stiamo costruendo la Ginosa di oggi e di domani, una città più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.