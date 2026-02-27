SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, CINQUE NUOVI PROGETTI A GINOSA (TA): 20 POSTI DISPONIBILI

Cinque nuovi progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 20 posti destinati ai giovani del territorio con età compresa tra i 18 e i 28 anni.

E’ quanto ha messo in campo il Comune di Ginosa. Una opportunità di esperienza diretta che partirà da settembre 2026,

Con il Decreto di finanziamento dei programmi d’intervento di Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha ammesso i programmi e i progetti presentati da ANCI Puglia, in coprogettazione con altre aggregazioni di Comuni pugliesi.

I progetti che saranno attivati presso il Comune di Ginosa sono:

Spazio Giovani 2025 – 4 posti

Sportello informativo rivolto a giovani (informazioni su lavoro, formazione, cultura e tempo libero, affiancamento compilazione CV e ricerca attiva del lavoro, bacheca informativa, newsletter, aggiornamento social network, monitoraggio qualitativo etc.), raccolta e diffusione elenco strutture ospitanti PCTO e tirocini universitari, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, etc. rivolti ai giovani, seminari formativi e informativi – anche sui servizi digitali della PA, Career Day.

Semi di solidarietà 2025 – 2 posti

Sportello informativo sulle opportunità offerte dall’agricoltura sociale (bandi, tirocini, aziende disponibili etc.) orti scolastici e laboratori didattici presso gli istituti del territorio, orti sociali in aree comunali dopo la mappatura dei terreni utilizzabili, iniziative socio-culturali sull’agricoltura sociale, mercatino dei prodotti tipici, aggiornamento social network.

Storie in Comune 2025 – 6 posti

Supporto nella gestione del sistema documentale (presenze in biblioteca, prestiti librari, consultazioni, monitoraggio qualitativo etc.), attività di lettura rivolte a tutte le fasce della popolazione, visite guidate in biblioteca con le scuole, laboratori didattici ed eventi culturali, Circolo dei lettori (su richiesta) e sostegno scolastico non specialistico (su richiesta), aggiornamento social network.

Connessioni sociali 2025 – 4 posti

Sportello informativo rivolto ad adulti ed anziani (filtro ai Servizi Sociali e monitoraggio qualitativo), disbrigo pratiche quotidiane (spesa, acquisto farmaci, prescrizioni mediche, compagnia etc.), trasporto sociale (accompagnamento con mezzo comunale – se disponibile ed utilizzabile dai volontari – di adulti e anziani per es. presso strutture ospedaliere, cimitero o altri luoghi ), sorveglianza caldo/freddo di soggetti fragili, eventi socio-culturali (anche presso Centri Aperti Polivalenti o altre strutture comunali), come ad es. “Nonni digitali”, laboratori creativi, incontro contro le truffe, etc., aggiornamento social network.

Aula Natura 2025 – 4 posti

Percorso educativo rivolto alle scuole, Piedibus, iniziativa di educazione e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile (utilizzo della bicicletta), diffusione informazioni su qualità dell’aria, aggiornamento social network e rubriche informative, iniziative sulla sostenibilità ambientale, mappatura del territorio per rilevare l’eventuale abbandono di rifiuti, comunicazione alla cittadinanza del Decreto incendi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone al link:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/

«L’abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Quest’anno 20 ragazzi di Ginosa e Marina di Ginosa avranno la possibilità di vivere l’esperienza del Servizio Civile Universale, mettendosi in gioco per la propria comunità e costruendo al tempo stesso competenze utili per il proprio futuro – spiega il consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Luca Melchiorre – dal 2021 ad oggi sono già cinque i progetti che il nostro ente ha avuto il piacere di ospitare e su cui abbiamo lavorato insieme a 19 operatori volontari. Due sono attualmente in corso e stanno coinvolgendo 7 ragazzi del territorio. A questi si aggiungono ora cinque nuovi progetti, che rafforzano ulteriormente il percorso intrapreso e ampliano le opportunità per i nostri giovani.

Abbiamo scelto, anche per i prossimi mesi, di investire con convinzione su questo strumento, destinando 16.000 euro per garantire una concreta opportunità ai giovani del territorio che vogliono impegnarsi, crescere e contribuire attivamente alla vita sociale, culturale e ambientale della nostra città. Inoltre, gli ambiti dei progetti si sposano pienamente con gli obiettivi che da sempre stiamo portando avanti come amministrazione.

Il Servizio Civile non è solo un’esperienza formativa: è un percorso di responsabilità, partecipazione e cittadinanza attiva. È un modo per sentirsi parte di qualcosa di più grande, per restare e investire energie positive nella propria comunità».