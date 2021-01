Il Comune di Ginosa ospiterà fino a 8 operatori volontari che si candideranno al Servizio Civile Universale, a cui è possibile candidarsi fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

“GNAM’’ (Bando ordinario) e “GREEN TA’’ (Bando Garanzia Giovani): questi sono i titoli dei due progetti che si terranno anche a Ginosa inerenti alla educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile, sociale, educazione alimentare. Ciascuna iniziativa, che avrà una durata di 12 mesi, vedrà quattro unità impegnate.

Attraverso tali progetti si intende realizzare un’ampia azione di sensibilizzazione, informazione e formazione diretta ai cittadini più giovani (bambini e ragazzi) con l’intento di coinvolgere tramite loro le famiglie, e che sia in grado di fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione e all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili, promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e riscoperta dell’alimentazione tipica e delle tradizioni agricole del territorio, rendere i giovani cittadini protagonisti nel processo di coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione della cittadinanza relativamente alle tematiche sopra esposte, il rispetto dell’ambiente, nonchè informare su regole e indicazioni più corrette per una puntuale raccolta differenziata e fonti di energia rinnovabile.

<<Un’opportunità importante e formativa per moltissimi giovani – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – il Comune di Ginosa ospiterà i partecipanti a due progetti strettamente correlati al nostro territorio per le loro tematiche, che vanno dalla sensibilizzazione a uno stile di vita sano e sostenibile, alla importanza ed efficacia della raccolta differenziata. In bocca al lupo a tutti i candidati>>.

Il bando completo al seguente link: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/bando_2020.aspx

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Maggiori info in merito ai progetti qui: https://www.anci.puglia.it/web/2020/12/23/anci-puglia-seleziona-170-giovani-volontari-domande-entro-le-ore-14-del-8-febbraio-2021/