Si chiama “Condividere il cammino per ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro”, il progetto approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, che si svolgerà presso la Fondazione Don Gnocchi di Tricarico.

La Fondazione Don Gnocchi offre a 1 ragazzo e/o ragazza dai 18 ai 29 anni l’opportunità di svolgere nel 2021 un anno di servizio civile accanto a persone anziane nella RSA del proprio Presidio Specialistico Riabilitativo di Tricarico (Matera). Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone anziane ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale, incrementando le opportunità di partecipazione, di inclusione e relazione, attraverso la realizzazione di attività ludiche e ricreative.

L’impegno presso il Centro di Tricarico della Fondazione Don Gnocchi si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 439,50 euro mensili e un pasto gratuito al giorno.

Le domande vanno presentate tramite SPID esclusivamente sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Per maggiori informazioni e per ricevere supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Volontariato e Servizio Civile della Fondazione Don Gnocchi ai numeri 02 38264696 – 02 76456803 o all’indirizzo mail serviziocivile@dongnocchi.it.