Servizio bike sharing con i treni Fal a Potenza

Il servizio, come riporta l’ampio comunicato di resoconto della giornata inaugurale, consentirà a cittadini di Potenza di muoversi all’insegna della sostenibilità utilizzando l’integrazione tra treni delle Ferrovie appulo lucane e bici elettriche. Un servizio all’insegna della mobilità sostenibile e conveniente sul piano dei costi. Una novità senz’altro positiva, che coinvolge aziende locali come la Vaimoo (un nome che invita a pedalare…) del gruppo Mermec, quest’ultimo impegnato nell’area industriale di Jesce (Matera) in un progetto di transizione ecologica con un treno innovativo. E oggi a Potenza si è avuto un segnale concreto di quanto sinergie e volontà, tra Fal, Comune e Vaimoo, possono offrire alle comunità, riducendo e non poco il traffico veicolare su gomma.



IL COMUNICATO STAMPA

FAL, AL VIA SERVIZIO DI BIKE SHARING A POTENZA CON VAIMOO

PER UTENTI FAL SCONTI SULL’UTILIZZO DELLE BICI ELETTRICHE

Ventitré stazioni, ottantacinque bici elettriche accessibili tramite APP, sconti tra il 56 e l’85% sull’uso delle e-bike per gli utenti in possesso di titoli di viaggio di Ferrovie Appulo Lucane; mappa interattiva delle stazioni delle bici.

Sono le caratteristiche del nuovo servizio di bike sharing che sarà disponibile a Potenza grazie ad un progetto di sharing mobility presentato da Fal e finanziato dalla Regione Basilicata. Potenza è la terza città in cui Fal attiva il servizio, dopo il successo dell’esperienza in due città pugliesi.

L’avviso pubblico emesso da Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è stato aggiudicato alla pugliese VAIMOO S.r.l. (società parte di Angel Holding) con sede a Mola di Bari, già operatore del servizio di bike sharing nei Comuni di Bari, Molfetta, Giovinazzo, Trani, Altamura, Gravina in Puglia, Asti e nelle Province di Biella, Verbania, Chieti e Teramo. Il servizio ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico operati da FAL e il nuovo bike sharing di VAIMOO.

Alla conferenza stampa, presso il Terminal Fal del Gallitello, sono intervenuti il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi; il CEO e fondatore di VAIMOO, Matteo Pertosa; il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca; l’assessore comunale a Mobilità – Viabilità -Trasporto pubblico locale, Francesco Carmine Giuzio; il Vicepresidente ed Assessore a Trasporti e Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Anche in Basilicata – ha detto il Presidente Fal, Vittorio Zizza – nell’ambito dei progetti di sharing mobility, avviamo da oggi il servizio di Bike sharing, che rappresenta un tassello importante nell’ampia visione di intermodalità dell’Azienda che rappresento. Sono convinto che questo servizio favorirà ancora di più l’uso dei mezzi pubblici e, in particolare, dei nuovi servizi metropolitani che abbiamo avviato qualche settimana fa. Insieme con il Cda continueremo a lavorare all’insegna della coerenza e della capacità di realizzare presto e bene i progetti condivisi con la Regione e gli Enti Locali e, in questo senso, diamo atto alla Regione della sensibilità dimostrata con il cospicuo investimento su questo progetto e al Sindaco, e al Comune di Potenza della collaborazione e della disponibilità”.

Il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, ha aggiunto: “L’avvio del bike sharing è un altro impegno mantenuto da Fal per favorire una mobilità sempre più moderna ed efficiente. Oggi con la Regione Basilicata ed il Comune di Potenza inauguriamo un servizio utile innanzi tutto al benessere fisico degli utenti, ma anche all’abbattimento di CO2. E su questo tema ci confortano anche i dati dell’esperienza pugliese già avviata da qualche mese. Questo progetto rappresenta indubbiamente la migliore offerta di connessione tra più mezzi di trasporto che consente anche agli utenti Fal di avere riduzioni importanti sul costo di noleggio delle bici, tra il 57% e l’85%. Il nostro impegno per questa terra resta all’insegna del ‘green’, per facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici ai cittadini, forti di una sinergia istituzionale che funziona”.



“La diffusione del bike sharing nelle città dà la misura del grado di civiltà che raggiunge una comunità – ha detto l’Assessore Pasquale Pepe – Nel caso lucano la condivisione di un mezzo di trasporto individuale come la bici, peraltro green, va intesa come un tassello nel più ampio contesto dell’interconnessione dei trasporti collettivi. Uno scenario che abbiamo realizzato in Basilicata attraverso la mobilità metropolitana su rotaia che a Potenza e a Matera, da alcune settimane, collega diverse stazioni urbane e, quindi, rende possibile muoversi limitando l’utilizzo dell’automobile. Ciò si traduce, dal punto di vista della tutela ambientale e del miglioramento della qualità della vita, in minori emissioni e in un alleggerimento del traffico su strada”.

“Dopo Gravina e Altamura l’avvio del servizio nella città di Potenza è il secondo progetto in collaborazione con FAL e lancia un ulteriore importante segnale nell’ottica della transizione ad una nuova forma di mobilità che sia sostenibile e intermodale, accessibile e inclusiva – ha commentato Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO – Dopo diverse esperienze europee siamo orgogliosi di poter contribuire ulteriormente alla crescita della ciclabilità nel sud Italia, in particolare in Basilicata dove le eBike VAIMOO vengono realizzate presso lo stabilimento ex-Ferrosud, acquisito dal nostro gruppo. Portiamo avanti un vero progetto di riqualificazione del sito produttivo, impiegando molti dei dipendenti della precedente gestione, costretti da anni alla cassa integrazione. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita nelle città di tutta la Basilicata, portando un servizio efficace ed efficiente, competenze e opportunità per il territorio”.

Il Sindaco Vincenzo Telesca ha aggiunto: “Finalmente anche la città di Potenza potrà contare su un servizio di Bike-Sharing. Una iniziativa che vede il coinvolgimento delle FAL, della Regione Basilicata, del Comune di Potenza e dell’Azienda Vaimoo. La prova che, lavorando in sintonia, con l’obiettivo comune di migliorare la vita dei cittadini, è possibile avvicinarsi a grandi passi verso una mobilità sostenibile. Ospiteremo nel nostro Comune un servizio di qualità, fornito da un’azienda leader nel settore che garantirà sicurezza ed efficienza nell’utilizzo delle biciclette.”

Dello stesso avviso l’assessore comunale a Mobilità – Viabilità -Trasporto pubblico locale, Francesco Carmine Giuzio, secondo cui: “La mobilità sostenibile si realizza mettendo in pratica azioni che invoglino i cittadini a scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. In quest’ottica la scelta delle Stazioni del Bike Sharing, condivisa con la Sesta Commissione, presieduta dal Consigliere Guidetti, mira a collegare la città in una rete che, ci auguriamo, possa presto espandersi ancora con più capillarità. Continua quindi il rapporto dell’ente comunale con FAL, partner per noi fondamentale per attuare la ‘rivoluzione’ della mobilità cittadina che abbiamo in mente.”

Il servizio sarà attivato progressivamente a partire da martedì 26 Novembre 2024 e il dispiegamento totale della flotta verrà completato nei giorni immediatamente successivi.

Tutte le informazioni e le tariffe per utilizzare il servizio e-bike sharing di VAIMOO e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sul sito:

•​https://potenza.vaimoo.app/

Come usare il servizio

Per accedere al servizio di bike sharing è necessario scaricare sul proprio smartphone l’App VAIMOO Bike Sharing e creare un account registrandosi con la propria email o con una delle modalità social disponibili (Apple ID, Google ID o Facebook). Dopo aver effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni più vicine e raggiungibili a piedi in 5 minuti oppure è possibile navigare l’intera mappa della città e prenotare una bici, che verrà riservata per 30 minuti. Raggiunta la stazione più vicina, per noleggiare una bici è necessario selezionare il veicolo in App o scansionare il codice QR presente sulla bicicletta, cliccare sul pulsante “Inizia corsa” e la bici sarà sbloccata ed attiva. Per terminare la corsa è obbligatorio parcheggiare l’e-bike negli spazi di una delle stazioni contrassegnate da apposita segnaletica. Successivamente, sarà sufficiente cliccare su “Termina corsa” e attendere il messaggio di ‘fine corsa avvenuta con successo’. E’sempre possibile utilizzare la funzione “pausa” per una fermata temporanea fuori stazione, ricordando che la tariffazione del noleggio continua anche durante la “pausa”.

Tariffe e Scontistiche

Il servizio di ebike sharing funzionerà con abbonamenti (BikePass) acquistabili in app, più una tariffa per ogni 30 minuti di utilizzo. In caso l’utente sia in possesso di un titolo di viaggio di FAL potrà inserirlo in app alla voce “riscatta codice” prima di acquistare il BikePass per usufruire dei seguenti sconti e Voucher credito in minuti:

consultare in proposito il sito on line delle Fal e le biglietterie di stazione

Fra I metodi di pagamento accettati dal servizio ci sono Carta di credito o debito, ApplePay e GooglePay. Scontistica valida fino al 30/06/2025.