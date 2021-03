La comunicazione dello stato di agitazione delle sigle sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Confsal dei Vigili del Fuoco giunta sulle scrivanie del presidente del consiglio, dei ministri e dei referenti del Comparto ha fatto scattare un allarme rosso (manco a dirlo) sulle frequenze del ”115”, su una questione ”essenziale” come il rinnovo del contratto di lavoro che va concordata, esaminata in tutti gli aspetti e chiusa in tempi contenuti. Anche perchè l’Italia era e resta in emergenza da protezione civile, che non riguarda solo l’epidemia da virus a corona, ma la sicurezza del sistema Paese senza la quale il sistema produttivo rallenta o si forma. La argomentata lettera dei vertici nazionali del sindacato, rilanciata dai referenti della regione Basilicata, è una conferma che occorrono senso di responsabilità e concretezza. Le situazioni appese o incentrate sul ”poi si vedrà” non pagano visto il delicato ruolo e le funzioni che i vigili del fuoco svolgono tutti i giorni in diversi contesti. Naturalmente sindacati in attesa di convocazione, riservandosi di valutare se azionare la sirena dei mezzi di soccorso o se tenerli in autorimessa. ”115”,comunqe, sempre in allerta.



Roma, 18 marzo 2021

Al Presidente del Consiglio

Prof. Mario DRAGHI

Al Ministro dell’Interno

Dott. Luciana LAMORGESE

Al Ministro per la Semplificazione e la P.A.

Prof. Renato BRUNETTA

Al Ministro delle Economie e delle Finanze

Dott. Daniele FRANCO

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

e p.c. Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott.ssa Laura LEGA

Al Capo del Corpo

Ing. Fabio DATTILO

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott. Alessandro TORTORELLA

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione nazionale di categoria

Gentile Presidente del Consiglio, Gentili Ministri, Egregi,

in merito allo schema di Decreto Interministeriale recante la “Individuazione e graduazione, ai

sensi dell’articolo n.198 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, delle posizioni

organizzative da conferire al personale direttivo del CNVVF appartenente al ruolo operativo e ai

ruoli tecnico-professionali, nonché individuazione, ai sensi dell’articolo n.222 del Decreto

Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, delle posizioni organizzative da conferire al personale del

Corpo Nazionale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti”, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha

ritenuto opportuno dichiarare, nel corso dell’incontro tenutosi in videoconferenza il 16 marzo u.s.,

di non voler cogliere le legittime osservazioni presentate dalle Scriventi, con la nota inviata lo

scorso 3 marzo, a seguito delle ripetute richieste di intervento ricevute dai lavoratori direttivi e

dirigenti.

Aver concesso alle Organizzazioni Sindacali in parola, maggioritarie in termini di

rappresentatività sindacale sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente, seppur a

procedura di consultazione conclusa, la possibilità di riproporre vecchie e nuove, quanto puntuali,

osservazioni in merito allo schema suddetto, se da un lato ha dato la “parvenza”

all’Amministrazione di volersi rendere disponibile ad un più ampio principio di confronto tra le Parti,

dall’altro, nel corso del dibattito del 16 marzo u.s., ha svelato la reale volontà della stessa

Amministrazione mostrando ostinazione nel perseverare nell’idea di procedere all’emanazione del

decreto in oggetto senza, de facto, valutare e approfondire adeguatamente le osservazioni

presentate e debitamente argomentate.

Ciò nonostante, con il solito spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto la Fp Cgil, la

FNS Cisl e la Confsal Vigili del Fuoco, pur rappresentando in diversi modi i numerosi e

preoccupanti tratti di rigidità dell’architettura del decreto in questione e gli effetti deleteri che essi

produrranno a livello centrale e periferico, abbiamo registrato da parte dell’Amministrazione la

chiusura totale su una serie di punti sostanziali e di valenza politica che avrebbero consentito alle

Parti di raggiungere l’accordo più volte richiamato dal Capo Dipartimento, Dott. Laura Lega. Un

percorso il nostro ambizioso e senza dubbio difficile, frutto di una applicazione normativa legata ad

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali

Fp Cgil VVF – FNS Cisl – Confsal VVF

articoli anacronistici, gli art. 198 e 222, contenuti in un Decreto legislativo inadeguato e modificato

nel 2018 in modo peggiore ritenuto inapplicabile ormai da tutti, ovvero, il D.Lgs. 217/05.

Inoltre, riteniamo grave e simbolica la precedente iniziativa del Capo del Corpo, Ing. Fabio

Dattilo, diretta a diramare alle strutture dirigenziali del CNVVF, lo scorso 22 febbraio,

dell’emanando decreto interministeriale, con l’intento di “orientare, sin d’ora, eventuali processi di

riorganizzazione in atto o programmati ai modelli standardizzati previsti nel provvedimento in

parola”.



Tale atteggiamento, infatti, ha denotato, sin da subito, una già predeterminata e unilaterale

volontà dell’Amministrazione di chiudere aprioristicamente ogni margine di confronto con i

Sindacati, vittime a nostro parere di un processo prestabilito che manifesterà tutta la sua

precarietà, irresponsabilità e inapplicabilità nel corso della fase negoziale del rinnovo del Contratto

di Lavoro 2019/2021 dove contrasteremo con fermezza e a suon di maggioranza il decreto.

Aggiungiamo che il decreto interministeriale così come predisposto dall’Amministrazione

evidenzia e conferma la “latente deriva divisiva” tra il personale, a più riprese ricercata da talune

organizzazioni sindacali autonome e corporative, che non aiuta la categoria a raggiungere quello

spirito identitario, coeso e paritario di tutte le componenti del Corpo, necessario all’ottimale

funzionamento della macchina organizzativa e alla qualità dei servizi resi al cittadino.

Per tali ragioni siamo convinti che i Signori Ministri in indirizzo, con lo stesso spirito

costruttivo dimostrato con la sottoscrizione del recente “Patto per l’innovazione del Lavoro

Pubblico e la Coesione Sociale”, convengano sull’opportunità di bloccare temporaneamente l’iter

amministrativo avviato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco dello schema di decreto, in attesa di

poter apportare le giuste integrazioni al testo, così da renderlo realmente funzionale ai compiti e

alle funzioni attribuite al Corpo Nazionale e confacente alle esigenze economiche del personale

interessato, alle quali le Organizzazioni Sindacali dovranno necessariamente rispondere attraverso

il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Altresì si segnala che le Scriventi hanno ripetutamente lamentato un preoccupante e

precario stato delle relazioni sindacali, rappresentato da una serie di richieste rimaste ancora

inevase che penalizza il personale del Corpo obbligato a subire quotidianamente atteggiamenti

discriminatori dettati dalla disorganizzazione dell’intero impianto Dipartimentale con conseguenti

ricadute negative sull’organizzazione del lavoro in tutte le sedi territoriali.

Infine, relativamente ai tanti decreti attuativi del D.Lgs. 127/18 rimasti ancora

ingiustificatamente inevasi, le Scriventi denunciano l’assenza della stessa solerzia adottata nella

stesura del decreto interministeriale sopra citato.

Per le ragioni su esposte, nostro malgrado, dichiariamo lo stato di agitazione sindacale

nazionale della categoria, ai sensi della Legge 146/90 e s.m., richiedendo la prevista procedura di

conciliazione in mancanza della quale saranno adottate tutte le iniziative sindacali previste.

Distinti saluti.

Fp Cgil VVF

Mauro Giulianella

Fp Cgil nazionale

Florindo Oliverio

FNS Cisl

Massimo Vespia

CONFSAL VVF

Franco Giancarlo