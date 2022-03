Non sappiamo se è stata una bravata, un atto vandalico o altro. Fatto sta è che quel pilastrino di marmo sul versante destro di piazza Vittorio Veneto,il percorso che costeggia il belvedere ‘’Guerricchio’’ sul Sasso Barisano, la Chiesa della Materdomini, via San Biagio, va ripristinato. L’operato di un muratore può rimediare in poco tempo. Resta l’interrogativo, come commenta di seguito Antonio Serravezza, del perché sia accaduto. Probabilmente la notte scorsa.

IL COMMENTO DI SERRAVEZZA

Grazie a colui o a coloro che hanno fatto questo gesto di forza caprina oggi i turisti che affollano la piazza si sono meravigliati che nel capitale europea della cultura 2019 ci fossero questi esempi negativi di maleducazione. Ora speriamo che telecamere piazzate in loco possano far riconoscere chi ha osato a tanto e venga finalmente punito per dare un serio esempio a chi ha le stesse intenzioni .

Nel frattempo il Comune dovrà ripristinare immediatamente e rimettere il dissuasore al proprio posto.