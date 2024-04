Serravezza: al nostro turismo manca il ‘’motore’’ del piano di gestione

Periodicamente, come un orologio svizzero, Antonio Serravezza, giramondo e attento anche a quello che avviene anche nella vicina Puglia, tira fuori l’interrogativo sul ‘’perché?’’ e ‘’Per come?’’ si perdano colpi,oltre quel luogo comune che “a Matera i turisti arrivano comunque,”, lungo quel percorso virtuoso che passa tra città Unesco e le rotte consolidate dei tour operators. Il nodo è sempre lo stesso: l’assenza di un piano di gestione affidato a professionalità con esperienza, competenza e che viva tutti i giorni le sfide dell’industria delle vacanze. Nessuna sorpresa se si avvertono i mal di pancia se qua e là si segnalano alti e bassi e che questa estate l’offerta di eventi di richiamo, rispetto al boom dello scorso anno, siano al momento al palo. Serravezza continua a battere sullo stesso tasto. Eppure i consorzi e le associazioni di categoria ci sono, ma non si riesce a fare sistema…La competitività parte da qui. L’erba del vicino è sempre la migliore. Non generalizziamo. Ma guardarsi intorno e lavorare con umiltà non guasta. Se non c’è un piano gestito con i crismi della imprenditorialità per Matera uno o più motivi ci sono. “Va bene, va bene così’’ ripete una nota canzone di Vasco Rossi, che è di casa a Marina di Castellaneta ( Taranto)



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Diciamoci la verità il turismo a Matera è in un momento delicato perché la spinta propulsiva degli anni scorsi si sta esaurendo e riemergono problematiche ad oggi irrisolte.

Si fanno tante chiacchiere e non si riesce a lavorare su un programma di eventi che coprano tutti i mesi dell’anno. Non siamo una località turistica marina che punta tutto sulla stagione estiva. Matera ha avuto uno sviluppo fuori del normale con l’avvio di tanti b&b, alberghi, ristoranti che oggi iniziano a conoscere i problemi che tutte le città italiane turistiche stanno vivendo. Ci sono momenti dell’anno che regalano speranza e altri che vivono di attese in mancanza di programmazioni. Il passo del gambero è un problema che non aiuta nemmeno il settore del personale che sta diventando sempre più problematico per la scarsità sul mercato.



Dobbiamo cambiare la nostra mentalità per incoraggiare il turismo perché i paesi della Puglia sono i nostri più importanti concorrenti. Sono più imprenditori di noi? Certo che si, basta fare pochi chilometri dalla città dei Sassi per capire. Non dobbiamo essere presuntuosi e continuare a ripetere “ noi siamo la Città dei Sassi… noi siamo la Capitale europea della cultura”.

Il turista è attento e fa la differenza tra Matera e le altre realtà italiane e Matera non può vivere solo per i complimenti di essere una città unica al mondo. Io viaggio molto durante l’anno e quando vedo altre realtà che, anche non avendo il patrimonio storico e culturale di Matera riescono ad essere più gettonate dai turisti. Il turista oltre a visitare i luoghi desiderano conoscere e vivere la città, desiderano ritagliarsi un tempo di riposo godendo delle attività proposte e delle esperienze gastronomiche. Tutti i turisti stranieri e italiani da me incontrati si lamentano e chiedono di calmierare i prezzi per dar loro



E’ QUESTIONE DI DECORO URBANO

Nessuno vede, nessuno ne parla eppure quante volte è stata vista questa scritta sul muro di cinta del cimitero comunale Pantanello? E ‘ lì da mesi, possibile che le autorità e o chi vigila quei luoghi non ha inviato qualcuno con un pennello e un po’ di colore per cancellare quella vergogna