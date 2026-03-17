Serracchiani: l’obiettivo del SI è scardinare la Costituzione e portarci in un sistema senza garanzie

“A chi dice che questa è una riforma troppo tecnica, ricordate che tutte le riforme costituzionali sono riforme necessariamente politiche e questa è forse la più politica degli ultimi anni, perché va a toccare proprio dei principi fondamentali della nostra Costituzione.” Ha subito sgombrato il campo l’onorevole Debora Serracchiani, Responsabile nazionale Giustizia del Pd, nel suo intervento di questa sera a Matera durante l’iniziativa “Le Ragioni del NO” sulla qualità della posta in gioco del voto di domenica e lunedì prossimi. Il voto su una legge che, ha sottolineato “non risolve nessuno dei problemi della giustizia” e “non c’entra niente neanche con la separazione delle carriere, perché se volevano fare la separazione delle carriere con la legge ordinaria la si faceva” completando la riforma Cartabia. Una legge che “se non è giustizia, non è separazione delle carriere, abbiamo capito che l’obiettivo è un altro. L’obiettivo è la Costituzione, i suoi valori principali come la separazione dei poteri e l’equilibrio tra i poteri.” Porre fine, “come ha detto la Presidente del Consiglio alla invadenza intollerabile della Magistratura”. Eliminare ciò che “i nostri padri e madri costituenti hanno voluto, ovvero che la Magistratura ponesse un limite agli altri due poteri, una Magistratura che serve ad esercitare il controllo di legittimità sul Governo, perchè questo Governo non vuole avere limiti, non vuole avere controlli.” Infatti, ha ricordato che “ La Presidente Meloni ha detto che per governare lei ha bisogno di una Magistratura collaborativa e per essere collaborativa la Magistratura deve essere meno libera, meno indipendente e meno autonoma, cioè deve essere più soggetta alle pressioni della politica e per poter mettere quelle pressioni si interviene sul CSM, cioè sul Consiglio Superiore della Magistratura che è l’organo autonomo della Magistratura italiana.” Ma c’è un lapsus freudiano di Giorgia Meloni a svelare la profonda radice di estraneità di questa classe politica con la Carta fondamentale della nostra Repubblica. Serracchiani ha ricordato quando la stessa ha affermato che “sono 80 anni che aspettiamo questo momento e questa occasione. Non ha detto dal 1989 da quando il Ministro Vassali ha cambiato il codice di procedura penale che aspettiamo di completare con la separazione delle carriere. E che cos’è che noi ricordiamo in questi anni come l’ottantesimo? Quello della nostra Costituzione, che loro non hanno scritto, che non sentono come propria, che vogliono cambiare proprio perché non la tollerano così com’è, la Presidente ce l’ha detto con chiarezza: sono 80 anni che aspettiamo questo momento.” E’ chiaro che “con il nostro No oggi siamo chiamati a difendere questa Costituzione, ma anche la democrazia italiana perché dietro al cambiamento così profondo dei valori costituzionali c’è l’obiettivo di prendersi tutti i poteri. Vogliono un Governo che non abbia più limiti, che abbia le mani libere, che possa agire indisturbato.” Serracchiani ha prospettato che “se vince il Sì, seguirà il Premierato e avranno quindi un Parlamento eletto per trascinamento con la stessa maggioranza. E con quella maggioranza eleggeranno i membri della Corte Costituzionale, quelli del Consiglio Supremo della Magistratura e in seduta comune eleggeranno anche il Presidente della Repubblica. Quindi capite perché questa riforma costituzionale serve alla Meloni per scardinare il sistema costituzionale e farci entrare in un sistema diverso con una forma di governo diversa, da uno stato di diritto ad uno stato di polizia. Passare da uno stato dentro le regole anche internazionali ad uno stato che quelle regole non le sopporta e non le tollera.” La dirigente nazionale del PD ha concluso una assemblea pubblica affollata presso l’Hotel Nazionale (organizzata dalla sezione cittadina e coordinata dalla giornalista Carmela Cosentino) ed è stata preceduta dagli interventi di Giuseppe Tragni (Tesoriere del Circolo PD di Matera), di Pippo Sambogna (Esponente dei Giovani democratici), dell’avvocato Michele Porcari -Presidente del Comitato Provinciale NO al Referendum, di Fernando Mega -Segretario generale della Cgil di Basilicata, di Mirella Liuzzi (M5S) e del Commissario regionale del PD, senatore Daniele Manca.

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