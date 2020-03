Le foto realizzate dal fotografo con passo da bersagliere,da Nicola Laricchia, sono eloquenti e sono la testimonianza di un degrado nei segni e nei toni che ha interessato, purtroppo, uno dei nuovi quartieri a nord di Matera : Serra Rifusa. Vetri spaccati, segni di demolizione e di atti vandalici nell’area impianti sportivi e area camper e scritte che offendono la dignità morale e culturale della Città dei Sassi. Moda, emulazione, intolleranza, prassi di chi non sa come impiegare il proprio tempo? Quel ” W Hitler, abbasso Ebrei e negri” devono far riflettere e non poco. La nostra città ha una storia e una identità precisa e deve lavorare perchè informazione, educazione, formazione e inclusione siano la normalità, rispettando le regole. E tutti devono rispettare le regole di convivenza e di tolleranza, di qualsiasi fascia di età, condizione, credo, idee e di quanto è distinguo nei modi di pensare, fare, rapportarsi. La riflessione sulle cose da fare non consente deroghe e deve coinvolgere istituzioni, cittadini, associazioni, forze sociali. Nel frattempo occorre intervenire, e ci rivolgiamo all’Amministrazione comunale, per ripristinare decoro e provvedere a sorveglianza e gestione di luoghi e manufatti sui quali è stato investito tempo e danaro.