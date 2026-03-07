Sequestro cantieri in piazza Bianco. Confapi preoccupata per i “tempi’’ …

…e per le conseguenze di un fermo prolungato dei lavori per le imprese e per i lavoratori, a seguito dell’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Matera su due complessi residenziali https://giornalemio.it/cronaca/sottoposto-a-sequestro-anche-il-cantiere-del-bosco-verticale-di-piazza-bianco-a-matera/. In questi casi imprese, tecnici e altre figure coinvolte dovranno presentare documentazioni per chiarire e far valere le proprie regioni. Quanto ai tempi sono quelli tecnici, come si suol dire. Confapi, in proposito, che si faccia prima possibile.



COMUNICATO STAMPA

Sequestro preventivo edifici residenziali a Matera

Confapi: velocizzare le procedure nell’interesse della collettività

In merito al sequestro preventivo di due edifici residenziali a Matera, Confapi esprime solidarietà alle due imprese coinvolte e ai loro lavoratori.



Nell’assicurare il massimo rispetto per la magistratura, che deve garantire la legalità, Confapi auspica che le procedure necessarie siano velocizzate al massimo nell’interesse generale della collettività.

Se due aziende fiore all’occhiello del territorio, protagoniste da anni della crescita economica locale, sono al centro di due procedimenti giudiziari, con tantissimi lavoratori e le loro famiglie senza reddito, la priorità è far rispettare la legge in tempi ragionevolmente brevi, in modo da consentire il prima possibile la ripresa dei lavori nella piena osservanza delle norme.

Confapi è convinta che al termine delle indagini sarà dimostrata l’estraneità degli imprenditori coinvolti e che si potranno finalmente completare i due edifici che sono realizzati secondo le più moderne tecnologie costruttive.

Matera, 6 marzo 2026

Confapi Matera

Ufficio Stampa