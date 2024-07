Sequestrato anche autovelox a Pomarico sulla Matera Ferrandina

E’ stato sottoposto a sequestro preventivo dalla Polizia Stradale anche l’autovelox dislocato lungo la statale 7, Ferrandina- Matera, nel territorio di Pomarico ( Matera), tra gli impianti sequestrati in varie regioni a seguito della inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza su autovelox attivi ma che non sarebbero a norma.Il rappresentante legale della società appaltatrice , che ha fornito i dispositivi alle amministrazioni comunali -da quanto riportato dalle cronache- è stato denunciato in stato di libertà per frode nella pubblica fornitura. Il sequestro ha riguardato anche apparecchiature di città del nord e del Sud da Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, oltre a Pomarico, Cerignola (Foggia) e altri centri.Il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, che ci ha riferito della disattivazione dell’impianto nel settembre scorso, ha annunciato che non esclude la costituzione di parte lesa del Comune qualora fosse accertato quanto ipotizzato dagli inquirenti. E in relazione a possibili ricorsi degli automobilisti .