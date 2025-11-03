Separazione della carriere, Bolognetti in sciopero della fame (dalle 23.59 del 4 novembre) ad oltranza.

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già Consigliere Nazionale dei “Club Pannella” in una nota scrive che “Qualcuno potrebbe dirmi che sono ripetitivo. A questo qualcuno risponderei che, ahimè, occorre esserlo, perché reiterato è il furto di democrazia e

conoscenza. Reiterata, ripetuta, inflazionata è la violazione dell’art. 294 del Codice Penale. E allora, dopo averle per l’ennesima volta provate tutte, credetemi tutte ma proprio tutte, tornerò, a partire dalle ore 23.59 di martedì 4 novembre, a nutrire il mio dialogo nonviolento attraverso lo sciopero della fame. Questo è quanto ho deciso. Questo è quanto ritengo necessario, urgente, per alimentare, dar corpo alla speranza, per essere speranza. Cosa chiedo? Non molto, credo. Solo di onorare ciò che dà forza, contenuto e sostanza alla parola democrazia: il diritto umano alla conoscenza. Chiedo alla Rai di onorare il suo ruolo di servizio pubblico e di consentire ai suoi utenti di poter sapere che l’Associazione Radicali Lucani, di cui sono segretario, ha promosso un manifesto-appello a sostegno della riforma della giustizia voluta dal Governo in carica. Non ce l’ho con nessuno. Non è e non vuole essere un braccio di ferro. Non ce l’ho con Gennaro Cosentino e non ce l’ho con i vertici

Rai nazionali e locali. No, non è questo il piano su cui mi muovo e agisco. La mia critica, lo ripeto anche me stesso, è rivolta sempre e solo agli atti e alle omissioni. Non è un ricatto, perché non c’è ricatto nel rivendicare un diritto che è in primis dei cittadini. Spes contra spem.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.